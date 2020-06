Les clients AT&T et Sprint peuvent économiser gros sur le Samsung Galaxy A71 5G déjà abordable

Dévoilée il y a plus de deux mois, la taille géante et résolument stylée Le Galaxy A71 est officiellement devenu l’un des smartphones compatibles 5G les plus abordables disponibles aux États-Unis la semaine dernière.

Mais vous n’avez pas nécessairement à rejoindre le troisième plus grand fournisseur de services sans fil aux États-Unis pour économiser gros sur le déjà bon marché Samsung Galaxy A71 5G. Les abonnés AT&T et Sprint peuvent également participer à l’action dès maintenant, en achetant l’appareil fraîchement sorti sur le site officiel de son fabricant ou directement auprès de leurs opérateurs de réseau mobile.

Contrairement au Nubia RedMagic 5G, le dernier combiné haut de gamme de Samsung, bénéficie également de la pleine assistance des quatre grands opérateurs du pays, ce qui a permis au 6,7 pouces de faire ses débuts commerciaux à un prix encore plus bas que son PDSF de 600 $ pour les clients de T-Mobile désireux d’ouvrir une nouvelle gamme de services.

L’accord AT&T est le même dans les deux endroits, avec le prix de détail de 600 $ réduit de moitié si vous n’avez aucun problème à accepter un plan de versement de 30 mois, à ajouter une ligne à un compte nouveau ou existant et à régler votre total 300 $ d’économies sous forme de crédits de factures.

À la fin de la journée, vous envisagez de dépenser 10 dollars tous les 30 jours pendant deux ans et demi sur un téléphone indéniablement magnifique avec un écran Super AMOLED Plus Infinity-O en remorque, ainsi qu’un écran plus que respectable Processeur Snapdragon 765 sous le capot, généreux 6 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage interne, une batterie lourde de 4500 mAh et un système de caméra polyvalent à quatre faces arrière composé d’un capteur d’image principal de 64 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP , Macro shooter 5MP et capteur de profondeur 5MP.

Avant d’appuyer sur la gâchette, vous devez noter que la variante Galaxy A71 5G spécifique à AT & T est toujours techniquement disponible pour les précommandes uniquement, avec des expéditions qui devraient démarrer vers le 3 juillet.

Pendant ce temps, les clients Sprint peuvent obtenir le combiné immédiatement en échange de 15 $ par mois avec un accord de versement de deux ans sur Samsung.com ou un plan de location Flex de 18 mois signé avec le transporteur qui sera bientôt à la retraite lui-même. Compatible avec les réseaux 5G basse et moyenne bande pour le moment, le Galaxy A71 devrait sortir très prochainement dans un édition spéciale équipée du support Verizon mmWave également.