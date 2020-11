Les classes moyennes devraient payer avec les augmentations d’impôts l’année prochaine alors que Rishi Sunak récupère 280 milliards de livres sterling dépensés pour le coronavirus

Les classes moyennes devraient supporter le poids des augmentations d’impôts l’année prochaine alors que le chancelier, Rishi Sunak, cherche à récupérer les 280 milliards de livres sterling dépensés jusqu’à présent pour la réponse du Royaume-Uni à la pandémie de Covid-19. annonçant une réduction des dépenses d’aide internationale de 0,7% du PIB à 0,5%, M. Sunak pourrait également être contraint de rompre les promesses électorales des conservateurs de ne pas augmenter les impôts. récupérer trop tôt les fonds de sauvetage de Covid nuirait à toute chance de reprise, ils sont unis dans l’idée que les impôts augmenteront dans un proche avenir. Lire la suite Revue des dépenses 2020: Rishi Sunak ne peut pas éviter les hausses d’impôts pour rembourser les factures de coronavirus Choix politiques et économiques Chris Sanger, responsable de la politique fiscale chez le principal cabinet comptable et de conseil EY, estime que le choix des impôts à augmenter sera probablement à la fois Il a déclaré: «Si le chancelier cherche à lever des montants importants, l’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance nationale et la TVA sont les trois principaux domaines, étant donné qu’ils rassemblent ensemble environ les deux tiers du total que le HMRC collecte. La chancelière s’est efforcée de souligner que les personnes aux revenus les plus faibles seront protégées, tant dans les secteurs public que privé (Photo: Rui Vieira / PA Wire) James Smith, directeur de recherche de la Resolution Foundation de gauche, a ajouté: la chancelière s’est efforcée d’éviter de parler de hausses d’impôts, il existe un large consensus sur le fait qu’elles viendront une fois que la reprise de Covid aura été assurée – à la fois pour réparer les finances publiques et lutter contre les grands non-Cov tels que le vieillissement de la population et la transition vers une économie sobre en carbone. »Isabel Stockton, chercheuse économiste à l’Institute for Fiscal Studies, estime également que les augmentations d’impôts« feront l’essentiel du travail »alors que le gouvernement cherche à réduire les On parle que la chancelière envisagera de modifier les taux zéro de TVA en réduisant le nombre d’articles qui ne sont pas soumis à la taxe. Actuellement, il s’agit de fruits et légumes, de livres et de journaux, de vêtements et de chaussures pour enfants.Nimesh Shah, directeur général du cabinet de conseil et de fiscalité Blick Rothenberg estime que la chancelière pourrait être tentée par les 50 milliards de livres sterling qui pourraient être levés en supprimant les articles qui ne sont pas encourus TVA actuelle, dont 19 milliards de livres viendraient des produits alimentaires. Cependant, retirer tous les aliments du régime de TVA à taux zéro toucherait le plus les plus pauvres. «Le mécanisme le plus simple pour la chancelière pour collecter des fonds pour financer les programmes de soutien du gouvernement serait par une augmentation de 1% chacun sur l’impôt sur le revenu, l’assurance nationale et la TVA», a déclaré M. Shah. «Cette mesure permettrait de lever près de 20 millions de livres au total.»