Les citadins qui laissent les lumières allumées à l’extérieur gardent les pigeons et les pies éveillés la nuit

Les citadins qui laissent leurs lumières extérieures allumées lorsqu’ils se couchent empêchent les oiseaux de leur quartier de passer une bonne nuit, selon des recherches, des lumières lumineuses laissées allumées pendant la nuit empêchent les pies et les pigeons de dormir suffisamment, ce qui les oblige à essayer de dormir. Selon une étude, ces habitudes de sommeil perturbées peuvent laisser les oiseaux moins de temps pour se nourrir et chercher un compagnon pendant la journée, indique l’étude sur l’effet de la pollution lumineuse sur la faune. Les universitaires ont également découvert qu’une lumière comparable en intensité à l’éclairage public peut perturber la longueur, la structure et l’intensité du sommeil (Photo: Yelena Afonina / TASS / Getty) Des chercheurs des universités australiennes de La Trobe et de Melbourne ont utilisé des capteurs miniatures pour mesurer l’activité cérébrale de la pie et du pigeon et déterminer comment le sommeil des oiseaux a été affecté par la lumière blanche artificielle et l’ambre apparemment plus «favorable au sommeil». L’étude, publiée dans la revue Current Biology, montre que les cycles de mouvement oculaire non rapide (NREM) et de sommeil paradoxal des oiseaux ont tous deux été modifiés.Les universitaires ont également découvert qu’une lumière comparable en intensité à l’éclairage public peut en perturber la longueur, La structure et l’intensité du sommeil chez les pies et les pigeons, quelle que soit la couleur de la lumière. Éteindre les lumières L’auteure de l’étude, le Dr Anne Aulsebrook, a déclaré que les changements dans les habitudes de sommeil des oiseaux causés par la pollution lumineuse humaine étaient préoccupants. , mais prospérer », a déclaré le Dr Aulsebrook.« En outre, des habitudes de sommeil perturbées qui obligent les oiseaux à rattraper leur sommeil pendant la journée pourraient avoir un impact sur leur capacité à chercher de la nourriture, à combattre les prédateurs et à rechercher des partenaires », a-t-elle ajouté. En savoir plus Le pigeon surnommé le « Lewis Hamilton » du monde des oiseaux se vend 1 million de livres aux enchères Les chercheurs ont recommandé d’éteindre les lumières de porche et les lumières décoratives sur les arbustes et les arbres pour aider les deux espèces d’oiseaux à obtenir les 10 heures de sommeil par nuit dont elles ont besoin. Le chercheur Farley Connelly a déclaré: «Nous devrions penser à utiliser la lumière artificielle uniquement lorsque cela est nécessaire.» Éteignez la lumière du porche, installez des capteurs, supprimez les lumières décoratives des arbres, des balcons et d’autres environnements extérieurs, et gardez la rue et le parc lumières dirigées vers le sol ou protégées lorsque cela est possible. »Il a ajouté:« Si jamais vous êtes réveillé par l’appel précoce d’une pie, rappelez-vous que cela pourrait être aussi privé de sommeil que vous.

