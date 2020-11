Les «  circonstances atypiques  » exigent des «  fenêtres atypiques  »

Suite à l’annonce que «Wonder Woman 1984» fera ses débuts le 25 décembre sur HBO Max aux États-Unis, avec une sortie en salles limitée aux États-Unis et des sorties plus larges à l’international, AMC Entertainment a déclaré dans un communiqué attribué au président-directeur général Adam Aron qu’il « diffusera ce film tant attendu sur nos grands écrans sur l’ensemble de notre réseau mondial. »

La déclaration d’Aron a également reconnu la situation inhabituelle – la pandémie COVID-19 – qui a conduit Warner Bros.à opter pour une sortie en streaming aux États-Unis. «Étant donné que les circonstances atypiques exigent des relations économiques atypiques entre les studios et les théâtres, ainsi que des fenêtres et des stratégies de sortie atypiques», a déclaré Aron, «AMC est pleinement d’accord pour l’annonce de Warner Brothers aujourd’hui.

La déclaration a réitéré l’engagement d’AMC à l’égard des sorties en salles exclusives, affirmant qu’elles «profitent aux consommateurs, aux cinéastes, aux studios et aux exploitants», mais a déclaré que tout au long de 2020, «nous avons également clairement démontré cette année que nous sommes flexibles et restons ouverts à l’évolution de longue date. des modèles commerciaux, à condition que nous le fassions de manière à améliorer l’écosystème industriel pour tous les acteurs. »

Naturellement, étant donné la méfiance des consommateurs face à la maladie, qui a déjà tué plus de 240000 Américains, un bilan qui devrait augmenter fortement à l’approche de l’hiver, le communiqué a également souligné ce que l’AMC a décrit comme son «engagement envers la sécurité et la santé» des clients du théâtre et employés.

Lisez la déclaration ci-dessous:

Les cinéphiles à travers les États-Unis, l’Europe et le Moyen-Orient seront ravis d’apprendre que la sortie de Wonder Woman 1984 cette saison des fêtes est imminente et qu’AMC montrera ce film tant attendu sur nos grands écrans partout dans le monde. réseau.

Depuis de nombreux mois, AMC entretient un dialogue actif et profond avec Warner Brothers pour déterminer comment ce blockbuster cinématographique pourrait être vu au mieux dans les cinémas AMC en ces temps sans précédent. Étant donné que des circonstances atypiques exigent des relations économiques atypiques entre les studios et les théâtres, ainsi que des fenêtres et des stratégies de sortie atypiques, AMC est pleinement d’accord pour l’annonce de Warner Brothers aujourd’hui.

AMC continue de croire que les sorties en salles exclusives profitent aux consommateurs, aux cinéastes, aux studios et aux exploitants. Même ainsi, nous avons également clairement démontré cette année que nous sommes flexibles et restons ouverts à l’évolution des modèles commerciaux de longue date, à condition de le faire de manière à améliorer l’écosystème industriel pour tous les acteurs. Nous avons institué de nouvelles approches avec d’autres studios de cinéma cette année. Nous le faisons à nouveau, cette fois avec Warner Brothers pour faciliter la sortie spécifique de cet important film. Nous espérons que les cinéphiles apprécieront Wonder Woman 1984 pendant les vacances cette année à AMC.

En présentant Wonder Woman 1984, nous notons en particulier l’engagement d’AMC à la sécurité et à la santé de nos invités de cinéma et associés dans nos cinémas. Nos protocoles AMC Safe & Clean complets et étendus ont été dévoilés cet été, après avoir été conçus en consultation avec la faculté actuelle et ancienne de la prestigieuse école de santé publique de l’Université Harvard et en partenariat avec Clorox. Notre engagement envers AMC Safe & Clean nous a déjà permis d’accueillir de manière responsable et en toute sécurité littéralement des millions de cinéphiles pour profiter de regarder des films dans les cinémas AMC.