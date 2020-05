Les cinémas européens rouvriront bientôt, mais c’est une situation / un film délicat

Alors que la pandémie de coronavirus ralentit dans certaines parties du monde, certaines restrictions commencent à être levées par le gouvernement, permettant à certaines entreprises d’ouvrir tant qu’elles maintiennent des politiques et des normes de distanciation sociale afin d’éviter une résurgence de la maladie. Cela signifie que les chaînes de salles de cinéma sont en train de rouvrir lentement ou de se préparer à ouvrir cet été. En Europe, une poignée de théâtres allemands donnent une réouverture ce mois-ci, mais le Royaume-Uni attend jusqu’en juillet avant de rallumer les projecteurs.

Deadline a un mot sur certains territoires allemands autorisés à rouvrir les cinémas. Par exemple, Hessen (ou Hesse), où se trouvent des villes comme Wiesbaden et Francfort, est la première à permettre aux salles de cinéma de reprendre leurs activités à partir d’aujourd’hui. Bien que quelques endroits, tels que l’Astor Film Lounge (vu ci-dessus) dans le centre commercial MyZeil à Francfort et le Kronberger Lichtspiele à Taunus, Hesse, ouvrent avec une capacité limitée, la majorité des propriétaires de théâtre ne pensent pas que cela en vaut la peine encore. C’est parce que le taux d’occupation maximum de 25% à 30% ne leur permet pas de gagner suffisamment d’argent pour justifier l’ouverture du théâtre.

Les grandes chaînes de théâtre allemandes comme Kinopolis et Metropolis ne semblent pas encore vouloir profiter de cette opportunité. En plus du fait que tous les cinémas doivent fonctionner avec une capacité limitée, il n’y a pas beaucoup d’options intéressantes pour ramener le public dans les cinémas en ce moment. L’ouverture des théâtres montre des nominés aux Oscars et des gagnants récemment populaires comme Bohemian Rhapsody, Knives Out et Parasite, ainsi que de nouveaux titres de théâtre comme Les messieurs aux côtés de nouveaux films allemands. Certains classiques comme Petit déjeuner chez Tiffany font partie des offres théâtrales, mais des films comme celui-ci ne seront pas exactement de gros tirages au box-office.

Une partie du problème semble être que les théâtres ne font pas grand-chose pour s’unifier et trouver le meilleur moment pour s’ouvrir ensemble. Au lieu de cela, une association de théâtres allemands indépendants appelée Cineplex a déclaré qu’elle espérait ouvrir ses portes d’ici le 4 juin, mais une guilde de cinémas allemands d’art est en attente jusqu’au 2 juillet. Tout cela crée beaucoup d’incertitude et il est probablement difficile pour les gens de savoir quels théâtres sont ouverts, s’ils sont suffisamment sûrs pour y retourner et ce que les théâtres font collectivement pour assurer la sécurité des gens. Mais ce qui rend un plan unifié difficile à exécuter, c’est que certaines régions, comme la Bavière durement touchée, ne sont pas encore prêtes pour la réouverture d’entreprises comme celle-ci. C’est un clusterfuck dans tous les sens du terme.

Royaume-Uni: des cinémas en vue d’une ouverture en juillet

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’étang, il semble que les chaînes de théâtre réussissent mieux à coordonner la réouverture du cinéma en général. Un porte-parole de la United Kingdom Cinema Association a déclaré à Variety:

«Nous avons clairement indiqué au gouvernement britannique – et aux gouvernements décentralisés d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord – que, sur la base de notre compréhension des garanties qui devront être en place avant que les cinémas puissent s’ouvrir en toute sécurité, la plupart des lieux seront prêt à le faire d’ici la fin juin. La suggestion que cela pourrait être envisagé vers le 4 juillet pour les cinémas en Angleterre est donc la bienvenue. »

À l’heure actuelle, deux des plus grandes chaînes de théâtre du Royaume-Uni ont l’intention de rouvrir à cette époque début juillet, lorsque les restrictions gouvernementales seront officiellement levées.

Showcase Cinemas espère rouvrir les cinémas dès qu’ils seront autorisés le 4 juillet. Les théâtres seront ouverts avec des politiques en place qui imposeront des exigences de distanciation sociale telles que des sièges décalés, des boucliers en plexiglas pour les employés des caisses enregistreuses, des stations de désinfection des mains et péquipement de protection personnelle comme masques et gants. Vue Cinemas, la troisième chaîne du Royaume-Uni, suivra également.

Cependant, la réouverture de certains théâtres dépendra de l’état de la pandémie dans certaines régions. Mark Barlow, directeur général de Showcase Cinemas UK, a déclaré:

«Cela dépend clairement de nombreux facteurs. Mais l’annonce la plus récente du gouvernement a donné une date proposée du 4 juillet pour les destinations de loisirs qui peuvent mettre en œuvre la distance sociale et d’autres mesures de sécurité pour la réouverture, et c’est ce vers quoi nous travaillons actuellement. »

Odeon Cinemas n’a pas confirmé qu’ils ouvriront à la date approuvée par le gouvernement le 4 juillet, mais ils espèrent être ouverts au début du mois de juillet également, toujours en fonction des réglementations gouvernementales et de l’état du marché. L’un des porte-parole d’Odeon a déclaré à Deadline:

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les associations nationales de cinéma et les gouvernements alors que nous introduisons des protocoles de santé et de sécurité supplémentaires sur tous nos sites.»

Cependant, cela pourrait très bien changer si Hollywood finit par retenir deux des grands films dont la sortie est prévue pour juillet. Le porte-parole d’Odéon a ajouté:

«Nous serons prêts à accueillir à nouveau les invités à partir du début du mois de juillet, et la réouverture de nos cinémas dépendra de la mise en place d’une solide programmation de films. Actuellement, cela commence par Principe et Mulan. «

Cependant, si Hollywood ne voit pas les théâtres américains prêts à ouvrir à temps pour laisser Principe et Mulan s’épanouir fin juillet, puis la sortie de ces films dans le monde pourrait aussi être retardée. C’est une situation délicate qui devra être réglée le plus tôt possible.

Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour rouvrir les salles de cinéma. Les options pour ramener les gens au cinéma sont rares, à moins qu’un groupe de projections de répertoire ne soit approuvé. Et il y a trop de gens qui ne sont pas prêts à retourner au cinéma si peu de temps après la levée des restrictions résultant du coronavirus. Ce n’est pas comme si le danger avait soudain disparu, même si la propagation commençait à ralentir. Mais quand vous avez une secte d’idiots qui refusent de porter des masques à l’extérieur et menacent de mettre en danger la vie d’autrui au nom de leur «liberté», il est difficile d’avoir la moindre confiance pour reprendre les affaires comme d’habitude dans un avenir proche

Les États-Unis devront probablement commencer à discuter de la façon dont les salles de cinéma s’ouvriront ici, et il sera très intéressant de voir comment cela va de l’avant et affecte les marchés internationaux. Restez à l’écoute.

