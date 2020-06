Les cinémas de Californie peuvent ouvrir ce vendredi

Hier, la nouvelle du ministère de la Santé publique de Californie a annoncé que les cinémas de Californie pourraient rouvrir dès ce vendredi 12 juin, alors que les restrictions de verrouillage de COVID-19 commenceraient à se lever.

Cependant, pour rouvrir, des mesures strictes de distanciation sociale doivent rester en place pendant au moins les deux premières semaines, selon un nouveau document d’orientation de l’industrie publié par l’État de Californie. De nombreuses autres mesures de sécurité sont également recommandées.

Au départ, les cinémas doivent limiter la capacité à 25%, ou pas plus de 100 personnes par auditorium – la valeur la moins élevée étant retenue. Si cela se passe bien, la règle devrait se détendre après environ deux semaines – suffisamment de temps pour que les exposants se préparent au «Tenet» de Chris Nolan.

Alors, combien ouvriront-ils réellement? Il semblerait que les principales chaînes comme celle-ci ne s’ouvriront pas en raison d’un manque de produit et du temps nécessaire pour se préparer, y compris le réapprovisionnement des concessions et la constitution de fournitures de sécurité. La limite de 25% de capacité est également considérée comme non durable, et beaucoup attendent probablement jusqu’à 50% de capacité.

Source: THR