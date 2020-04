Les cinémas d’Alamo Drafthouse au Texas restent fermés selon les règles – / Film

Bien que la pandémie de coronavirus (COVID-19) ne montre aucun signe de ralentissement prochain, Texas Le gouverneur Greg Abbott a commencé à assouplir les règles de séjour à la maison pour l’État, annonçant que des entreprises comme les restaurants, les magasins de détail, les musées et les cinémas peuvent rouvrir à partir de vendredi. Mais face à la décision controversée (et potentiellement dangereuse) d’Abbott, une grande chaîne de cinéma Cinéma Alamo Drafthouse a annoncé que ses salles de cinéma au Texas resteront fermées.

La chaîne de cinéma Alamo Drafthouse a annoncé qu’elle ne rouvrirait pas ses 21 sites au Texas malgré l’assouplissement par Abbott des règles sur les coronavirus. La chaîne basée à Austin a fermé ses 41 sites aux États-Unis et a mis ses employés en congé à la mi-mars en raison de problèmes de coronavirus, et a déclaré dans une récente déclaration que ces sites resteraient fermés alors même que des États comme le Texas, le Tennessee et la Géorgie commençaient à rouvrir des entreprises.

«L’ouverture en toute sécurité est un projet très complexe qui implique d’innombrables nouvelles procédures et équipements, qui nécessitent tous une formation approfondie», a déclaré la société. «C’est quelque chose que nous ne pouvons pas et ne ferons pas avec désinvolture ou rapidement. Nous n’ouvrirons pas ce week-end. Mais sachez-le, lorsque nous ouvrirons, nous offrirons l’expérience la plus sûre possible à la fois à notre personnel et à nos clients, et nous avons hâte de vous revoir tous! »

Nous n’ouvrirons pas nos cinémas du Texas ce week-end. L’ouverture en toute sécurité est un projet très complexe qui implique d’innombrables nouvelles procédures et équipements, qui nécessitent tous une formation approfondie. C’est quelque chose que nous ne pouvons pas et ne ferons pas avec désinvolture ou rapidement. – #AlamoAtHome (@alamodrafthouse) 27 avril 2020

On ne sait pas combien d’aide fédérale Alamo a reçu du plan de relance du gouvernement, qui a été adopté pour soutenir les entreprises en difficulté au milieu de la pandémie de coronavirus. Mais alors que les chaînes ont profité du paquet, les petites entreprises que le plan de sauvetage était censé aider sont en train de patauger. Cependant, les propriétaires de salles de cinéma sont restés convaincus que le programme de sauvetage aiderait les cinémas à survivre à cette pandémie.

Le Texas est le dernier État à autoriser l’ouverture des théâtres, après le Tennessee et la Géorgie qui ont permis la réouverture des restaurants, des magasins de détail et des musées, bien que la plupart des grandes chaînes de théâtre ne s’attendent pas à reprendre leurs activités avant au moins juillet. Mais même cette date de début est optimiste, car le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a récemment dépassé le million. Cependant, Abbott a reconnu que les entreprises pouvaient choisir de rester fermées.

« Il s’agit d’une autorisation d’ouvrir, pas une exigence », a déclaré Abbott.

Abbott a ajouté que les théâtres et autres établissements ne seront autorisés à fonctionner qu’à 25% de leur capacité – une capacité qui serait «non rentable» pour les entreprises qui rouvriraient, selon Variety.

