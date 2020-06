Les cinémas Cinemark dévoilent leur plan de réouverture après la mise en quarantaine

Cinemark, la troisième chaîne de théâtre en importance aux États-Unis, a dévoilé ses plans pour entamer une réouverture progressive qui suivra les recommandations des CDC et des organisations de santé publique pour promouvoir la distanciation sociale. La société prévoit de démarrer avec cinq cinémas à Dallas, pour les rouvrir le 19 juin. Les autres salles ouvriront à partir du 3 juillet et au cours des deux prochaines semaines. Dans un rapport de Variety, les nouveaux protocoles de santé et de sécurité comprennent un nettoyage et une hygiène améliorés, des horaires de spectacle réduits, des sièges décalés, des postes de désinfection des mains et une filtration de l’air accrue. Les clients sont fortement encouragés, mais ne sont pas tenus de porter des masques faciaux.

« Si un état ou un comté particulier requiert des masques faciaux, nous respecterons cela », a déclaré le PDG de Cinemark, Mark Zoradi. « Nous allons fortement l’encourager, mais si le comté ou la ville ne l’a pas considéré comme une exigence, nous ne l’exigerons pas en plus de cela. » Les employés devront porter des masques faciaux et des gants en tout temps. Ils suivront également une formation approfondie et effectueront un enregistrement de bien-être avant chaque quart de travail. L’entreprise prévoit de ramener des milliers d’employés en congé. Lorsque Cinemark rouvrira, il a l’intention de commencer à attirer des clients avec des classiques comme chasseurs de fantômes (1984), Wonder Woman (2017) et Les Goonies (1985) à prix réduit à partir de 5 $ pour les adultes et 3 $ pour les enfants et les aînés.

La chaîne sortira systématiquement de nouveaux films à partir du 10 juillet avec le thriller Dérangé avec Russel Crowe de Solstice Studios. La semaine suivante, Sony Pictures sortira La galerie Broken Hearts le 17 juillet. Les blockbusters commencent avec l’action en direct de Disney Mulan le 24 juillet et le très attendu Christopher Nolan film Principe le 31 juillet. Voici les mesures étape par étape que Cinemark mettra en œuvre.

Tous les espaces publics et à contact élevé, tels que les stands de concession, les poignées de porte, les stations de boissons, les kiosques à billetterie automatique, les bancs et les toilettes, seront soigneusement désinfectés toutes les 30 minutes en utilisant des produits identifiés par l’EPA pour être efficace dans l’élimination du COVID-19. .

Chaque auditorium sera désinfecté chaque matin, et toutes les mains courantes et les sièges occupés, ainsi que ceux de chaque côté, seront désinfectés entre les séances.

Tous les cinémas rouvriront leurs portes avec des heures d’ouverture réduites et des horaires décalés pour maximiser l’éloignement physique.

Pour plus d’assurance, des lingettes de siège et un désinfectant pour les mains seront disponibles pour les clients.

Les auditoriums auront des capacités limitées qui respectent ou dépassent les ordonnances locales, et les sièges adjacents aux fêtes seront automatiquement bloqués lors de l’achat du billet.

Conformément aux recommandations du CDC, les clients sont fortement encouragés à porter des masques faciaux.

Le cas échéant, Cinemark se conformera aux politiques locales qui exigent que les résidents portent des masques faciaux en public.

Cinemark emploiera de nouvelles tactiques pour augmenter la prise d’air frais afin d’améliorer la qualité globale de l’air de nos théâtres et utilisera une filtration HEPA (High Efficiency Particulate Absorbing) dans tous les aspirateurs.

Cinemark a rationalisé ses processus de vérification des billets dans le théâtre, n’exigeant plus que les détenteurs de billets numériques portent un billet papier, et les cinéphiles qui achètent des billets au théâtre n’auront plus besoin de remettre leur billet imprimé aux huissiers.

Tous sont encouragés à acheter des billets en ligne et à utiliser des méthodes de paiement sans contact pour une expérience plus sans contact. Les clients qui ne se sentent pas bien sont priés de rester à la maison, et Cinemark se fera un plaisir de vous rembourser l’intégralité du billet.

Pour aider à réduire les contacts potentiels entre les zones de trésorerie et de manutention des aliments, les paiements en espèces ne seront pas acceptés sur le stand de la concession. Cependant, chaque théâtre aura une zone désignée où l’argent sera accepté et des cartes-cadeaux seront disponibles.

Il y aura beaucoup de signalisation dans le théâtre qui encouragera les cinéphiles à pratiquer une distance physique appropriée ainsi qu’à présenter les nouveaux protocoles impliqués dans The Cinemark Standard.

Les cinéphiles sont priés de se débarrasser correctement de leurs poubelles pour protéger davantage nos employés et permettre un nettoyage maximal entre les séances.

Le post Cinemark Theatres révèle son plan de réouverture après la quarantaine est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.