Les États-Unis font toujours face à une augmentation significative des cas de coronavirus à travers le pays, mais nous ne sommes pas les seuls à lutter actuellement. Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a émis un deuxième verrouillage national à compter du 5 novembre en raison de la récente augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays. Tous les bars, restaurants et commerces non essentiels seront fermés jusqu’au 2 décembre, y compris les cinémas. Mais la production cinématographique et télévisuelle ne s’arrêtera plus.

Variety a des nouvelles sur les cinémas britanniques fermant pour la deuxième fois à la suite de l’augmentation inquiétante des cas de coronavirus à travers le pays. Johnson fait référence à cela comme une réaction à la deuxième vague de la pandémie, bien qu’ici aux États-Unis, je ne suis pas sûr que la première vague ait vraiment pris fin puisque la réaction de notre gouvernement a été un véritable clash. Il semble que Johnson ait peut-être appris quelque chose après avoir lui-même contracté un coronavirus, contrairement au président de plus en plus incompétent des États-Unis, qui n’est devenu que plus enhardi de minimiser la gravité de la pandémie après l’avoir contractée.

Bien que les cinémas fermeront pendant un mois, la production cinématographique et télévisuelle ne s’arrêtera pas comme elle l’a fait au printemps et pendant l’été. Les productions continueront de mettre en place des directives strictes sur le COVID-19 pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. Bien qu’il y ait eu plusieurs cas de membres de la production contractant le virus, ils ont été traités de manière intelligente et sûre pour éviter d’aggraver la situation.

Dans sa déclaration au pays, Boris Johnson a déclaré:

«Nous devons être humbles face à la nature. Noël sera différent cette année, peut-être très différent, mais c’est mon espoir et ma conviction sincères: en prenant des mesures fermes maintenant, nous pouvons permettre aux familles de tout le pays d’être ensemble. Alors que nous nous réunissons maintenant pour lutter contre la deuxième vague, je veux dire quelque chose sur la voie à suivre, car les gens vont raisonnablement demander: «Quand cela va-t-il se terminer? Et comme je l’ai déjà dit, je suis optimiste que cela sera très différent et meilleur d’ici le printemps.

Bien que Boris Johnson ait été qualifié de version britannique de Donald Trump, avec la terrible coupe de cheveux, vous devez lui donner le crédit d’avoir réalisé que cette situation est désastreuse et qu’ils ne peuvent pas simplement s’asseoir et laisser le virus faire des ravages dans le pays. . Le gouvernement voit que la menace de la pandémie est toujours importante, alors il ferme les entreprises non essentielles pendant un mois afin d’aider à l’écraser. Pendant ce temps, notre président est fier de ramener le football et a infecté des milliers de personnes en organisant des rassemblements de campagne qui ne sont pas socialement éloignés ou qui nécessitent des masques. Soigné!

C’est vraiment dommage que le gouvernement des États-Unis soit contrôlé par un gang insensé d’idiots inutilement provocants et stupides qui continuent de soutenir un président dangereusement stupide et tous les partisans qui considèrent la pandémie de coronavirus comme une théorie du complot ou quelque chose qu’ils ne font pas. besoin de s’inquiéter. Pendant ce temps, il y a 220 000 Américains qui aimeraient dire quelque chose à ce sujet s’ils n’étaient pas morts de la pandémie.

Pendant ce temps, l’Allemagne, l’Italie et la Malaisie emboîtent le pas en fermant à nouveau les lieux de divertissement. Les salles de cinéma ont été rouvertes dans ces pays depuis plus tard dans l’été, mais comme ces pays sont également confrontés à une deuxième vague de coronavirus, ils ont agi rapidement pour tenter d’arrêter la propagation. Il doit être agréable de vivre dans un pays où les dirigeants essaient d’empêcher le plus grand nombre de citoyens possible de mourir.

