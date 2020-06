Les cinémas arrivent dans vos maisons en raison du verrouillage de Covid-19

– – –

Certains théâtres rouvriront maintenant que les fermetures de coronavirus prennent fin, mais les cinéphiles devront peut-être éviter les lieux publics bondés alors que le nombre quotidien de cas de COVID-19 a été un pic.

Quelques studios ont lancé certaines de leurs attractions 2020 sur les solutions de streaming, mais les superproductions de cette année ont été retardées dans l’espoir que les cinémas rouvriraient.

Indépendamment de la durée de la crise de santé des coronavirus, il pourrait y avoir un nouveau moyen de regarder de nouveaux contenus à la maison à l’avenir, via un appareil qui peut scanner les personnes dans la pièce et vendre à chacun un billet.

Ça va au cinéma s’il y a une chose qui me manque dans ma vie: le pré-coronavirus, et il ne semble pas que je doive le faire. Passer plus de deux heures dans le même espace ventilé par AC avec un tas de gens ne semblera pas trop attrayant en ce moment, même si ce n’est pas que les théâtres ne rouvriront pas.

Je préfère payer pour voir de nouvelles versions dans la maison, mais les attractions qui m’intéressent le plus ont été reportées. Sans surprise, les studios veulent que ces films soient projetés dans le plus de salles possible, dans l’espoir de tuer. Les services de streaming ne peuvent pas générer autant de revenus.

En fonction de la durée de cette phase de COVID-19, les studios peuvent voir le jour et lancer des films sur le Web. Pour pouvoir créer à la fois des téléspectateurs et des studios, un gadget peut avoir la possibilité de vendre un billet pour vous voir un film.

L’appareil ci-dessus est un détecteur qui compte toutes les personnes qui regardent pour vendre des billets et se trouve au sommet de votre téléviseur. Les gens pourraient sauter dans la perspective, même si je ne suis pas sûr que je serais partant pour cela.

Xcinex a annoncé «scene-x», la société qui fabrique le système de streaming du détecteur de lieu à partir de l’image ci-dessus. Xcinex s’associera à plusieurs producteurs de contenu pour livrer des films vidéo à la demande, des concerts, des comédies, une production théâtrale et des événements sportifs dans votre propriété.

Cela suppose que les créateurs de contenu souhaitent offrir ce type d’accès à la carte. Et, bien sûr, fournir aux téléspectateurs à la maison sera confortable avec l’intégration d’un accessoire de télévision.

À une époque où la vie privée est en tête des pensées, avoir un gadget qui pourrait détecter le nombre de personnes dans la région ne semble pas parfait. Le PDG et fondateur de Xcinex, Cihan Fuat Atkin, garantit la date limite que l'appareil n'espionnera pas les individus.

Les capteurs de l'appareil de streaming xcinex Venue trouvés au premier plan. « Je ne dirais pas » surveillé « », a-t-il déclaré. « Je dirais » les effectifs « . Il ne fait pas de reconnaissance faciale. Il s'assure simplement que le nombre de personnes dans la salle correspond au nombre de billets. »

«L'information ne quitte jamais notre écosystème», a-t-il dit, sans décrire l'observation des individus qui se passe. « Il est chiffré de bout en bout, et nous prenons toutes les précautions au-delà des normes de l'industrie pour nous assurer qu'il n'est accessible à personne. C'est la vision industrielle, donc aucun humain n'est regardé sur un moniteur. »

Le système est si intelligent qu’il implique une soi-disant période de grâce, permettant aux personnes non comptabilisées de dériver à travers la pièce pendant quelques minutes sans être facturées.

Le lieu se vendra 49 $. Il n’inclut pas les billets réels pour les événements spéciaux à la carte, bien que quand il sera lancé plus tard cette année, il circulera. Le service consistera en un mélange d’options de streaming gratuit et par abonnement très similaire à ce que proposent d’autres entreprises.

Le lieu peut avoir des outils que les créateurs peuvent vouloir utiliser, comme la capacité lorsqu'il s'agit de comptes d'audience de fournir un effectif réel et de protéger le contenu.

