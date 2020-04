Les cinémas AMC refusent de montrer des films UNIVERSELS en raison d’un commutateur vidéo direct à domicile, le studio réagit

Sièges inclinables dans les cinémas AMC Crédit: AMC Entertainment



Crédit: Universal Pictures



AMC Theatres a annoncé son intention de ne projeter aucun film Universal Pictures dans aucun de ses cinémas après la sortie du studio. Trolls World TourLe passage de la sortie en salle à la vidéo à domicile a été salué comme un succès par la société mère d’Universal, NBCUniversal.

Tout a commencé lorsque le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, a fait cette déclaration à le le journal Wall Street.

« Les résultats pour Trolls World Tour ont dépassé nos attentes et démontré la viabilité du PVOD « , a déclaré Shell. » Dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir des films sur les deux formats. «

AMC Theatres est la plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis et dans le monde.

Ce serait un changement radical dans le modèle commercial d’Universal Pictures – celui qu’AMC a décidé est « catégoriquement inacceptable … »

« C’est décevant pour nous, mais les commentaires de Jeff quant aux actions et intentions unilatérales d’Universal ne nous ont laissé aucun choix. Par conséquent, AMC ne diffusera plus immédiatement aucun film Universal dans aucun de nos cinémas aux États-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient. East « , a déclaré le PDG / Président d’AMC, Adam Aron (via The Hollywood Reporter). « Cette politique affecte tous les films Universal en soi, entre en vigueur aujourd’hui et à la réouverture de nos cinémas, et n’est pas une menace creuse ou irréfléchie. «

Plus tôt cette semaine, Universal a révélé que Trolls World Tour a récolté environ 100 millions de dollars au cours de ses trois premières semaines de location de VOD – citant cela comme un succès et rendant le film rentable. THR signale que l’original Trolls le film a gagné 116 millions de dollars au pays au cours des trois premières semaines de sa sortie en salles.

Aron d’AMC poursuit en disant que cette nouvelle politique n’est pas seulement pour Universal, mais « s’étend à tout cinéaste qui abandonne unilatéralement les pratiques actuelles de fenêtrage en l’absence de négociations de bonne foi entre nous, afin qu’ils en tant que distributeur et nous en tant qu’exposant bénéficient et ne bénéficient ni l’un ni l’autre sont blessés par de tels changements. «

Warner Bros. et Disney, entre autres, ont fait passer certaines sorties en salles à la vidéo domestique, mais le président-directeur général d’AMC a déclaré: « Universal est le seul studio à envisager un changement en profondeur du statu quo ».

Universal n’a pas tardé à répondre, réfutant ce qu’AMC a déduit de la déclaration du PDG de NBCUniversal et réaffirmant son engagement envers « l’expérience théâtrale … »

« Nous croyons absolument à l’expérience théâtrale et n’avons fait aucune déclaration à l’effet contraire », lit-on dans la déclaration d’Universal. « Comme nous l’avons indiqué plus tôt, à l’avenir, nous prévoyons de sortir les futurs films directement dans les salles de cinéma, ainsi que sur PVOD lorsque ce point de distribution aura un sens. »

Parmi les franchises cinématographiques actuelles d’Universal figurent Le rapide et le furieux, parc jurassique, Un moi méprisable, La purge, Kung Fu Panda, les films du Dr Seuss et les prochains James Bond: pas le temps de mourir.