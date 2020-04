Les cinémas AMC prévoient de rouvrir pour Tenet et Mulan – / Film

La Géorgie et quelques autres États font la une des journaux en prévoyant de rouvrir certaines entreprises – y compris les cinémas – plus tôt que prévu. Pourtant, alors que les théâtres de certains endroits permis pour ouvrir bientôt, beaucoup d’entre eux n’ont pas l’intention de profiter de cette opportunité. Y compris les cinémas AMC, qui ont annoncé qu’ils n’avaient pas l’intention d’ouvrir avant au moins juillet, quand il y aura de nouveaux grands films à projeter comme Principe et Mulan.

Voici le truc: même si les salles de cinéma voulait pour ouvrir ce mois-ci, ou même en mai, il n’y a pas de films à projeter. Dans le sillage du coronavirus fermant les cinémas et retardant les productions, Hollywood a retardé chaque nouvelle version jusqu’au moins au mois de juin, qui a toujours Judd Apatow Le roi de Staten Island. Mais les cinémas AMC ont les yeux rivés sur juillet. Christopher Nolan Principe et l’action en direct de Disney Mulan sont tous deux définis pour ce mois, et bien qu’il ne soit pas clair si ces dates se tiendront, AMC les utilise comme une sorte de poteau de but.

Par THR, AMC va attendre les choses jusqu’au moins juillet avant de décider de rouvrir. La grande chaîne de théâtre a publié la déclaration suivante:

«Alors que nous planifions notre réouverture, la santé et la sécurité de nos clients et associés est notre priorité absolue. Pour pouvoir ouvrir, nous avons également besoin d’une ligne de vue sur un calendrier régulier de nouveaux blockbusters théâtraux qui excitent vraiment les gens à retourner dans leurs salles de cinéma préférées. Ces superproductions devraient revenir cet été, à commencer par Warner Brothers Principe et Disney Mulan, avec de nombreux autres titres majeurs prévus immédiatement après. Bien que nous nous attendions à ouvrir nos cinémas dans les semaines à venir de ces nouveaux blockbusters, en utilisant une programmation créative de films extrêmement populaires déjà sortis, nous serions avisés de le faire uniquement directement avant la sortie des principaux titres de nouveaux films. AMC travaille actuellement sur tous les détails nécessaires pour présenter avec succès ces nouvelles sorties passionnantes dans un environnement sûr et accueillant pour les cinéphiles, et nous partagerons ces détails à mesure que nous nous rapprocherons des dates de réouverture de nos cinémas. «

AMC rejoint plusieurs autres grandes chaînes, qui adoptent la même position. Cinemark a publié une déclaration disant que la chaîne de théâtre «travaillait actuellement à une date d’ouverture au milieu de l’été, sous réserve des réglementations en matière de santé et de sécurité, ainsi que de la disponibilité du contenu du studio. La première sortie actuellement prévue est le Tenet de Christopher Nolan prévu pour le 17 juillet. » Et les théâtres Regal ont ajouté: « Pour le moment, nous n’avons aucune information sur la réouverture de Regal. »

L’essentiel: tous les yeux sont rivés Principe. Tant que cette date restera en vigueur en juillet, les cinémas prévoient de rouvrir plus près de juillet.

