Les cinéastes discutent de la création du grand avant et plus – / Film

Pete Docter est le directeur de la création de Pixar Animation, il a donc déjà les mains pleines. Combinez cela avec le fait qu’il dirige le dernier film du studio d’animation Âme, et c’est l’une des personnes les plus occupées d’Hollywood. Mais heureusement, il avait co-réalisateur / scénariste Pouvoirs Kempet producteur Dana Murray pour l’aider, sans parler de toutes les personnes talentueuses de Pixar qui facilitent un peu son travail.

/ Le film a eu la chance d’être invité à parler avec ces trois cinéastes pour parler du processus de réalisation Âme, y compris les défis de la création d’un monde sur lequel ils ne pourraient pas vraiment rechercher, certaines des différentes itérations de l’histoire qui ont évolué tout au long du processus de développement et une petite mise à jour sur les prochaines Monsters Inc. série animée Monstres au travail qui viendra à Disney +. Cette interview est sans spoiler, vous pouvez donc lire avant de voir Âme et ne pas avoir à vous soucier de ruiner le film pour vous-même.

Pour un petit rappel, voici la bande-annonce et le synopsis officiel de Âme:

Joe Gardner (Jamie Foxx) est un professeur de groupe au collège qui a la chance de sa vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas le mène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs bizarreries et leurs intérêts avant de se rendre sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans (Tina Fey), qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer à 22 ce qu’il y a de bien dans la vie, il se peut qu’il découvre les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Quels ont été certains des plus grands défis liés à la création des avions éthérés qui composent The Great Beyond et The Great Before? Était-ce plus difficile que de trouver un type similaire de plan d’existence que nous considérons comme la construction à l’intérieur de l’esprit de Riley À l’envers?

Pete Docter: Ouais, c’est similaire dans sa complexité et son abstraction. Aucun d’eux ne nous a permis d’aller faire des recherches pour regarder des voitures ou des bugs ou autre. Cela vous oblige vraiment à explorer vos propres sentiments internes. Dans ce film, nous avons commencé par parler à de nombreux experts religieux, à la recherche d’indices sur ce que les gens disent se produire avant notre naissance. En fait, c’était un peu libérateur car nous en avons trouvé très peu. Beaucoup de gens parlent de l’au-delà, et ce serait un sujet dangereux à aborder. Mais dans notre cas, nous parlions d’avant-vie, et comme il n’y en avait pas beaucoup, nous pouvions inventer.

Vous m’avez probablement déjà entendu dire cela auparavant, mais l’idée est vraiment venue de regarder mes enfants, et à partir du moment où ils sont nés, de reconnaître qu’il y a déjà une certaine personnalité là-bas. Il y a un sens de l’humour ou de la peur ou autre, selon la personne. Comment ça se passe? Comment est-ce que nous sommes nés dans le monde avec une personnalité? C’est fou d’y penser. Il s’agissait donc d’explorer comment cela était arrivé, puis de faire des tonnes d’itérations pour essayer de comprendre les choses.

Y avait-il des concepts de visualisation pour The Great Before qui vous passionnaient mais qui ne fonctionnaient pas pour une raison ou une autre?

Docteur: Tout ce que nous avons aimé et qui a vraiment bien fonctionné pour l’histoire se trouve dans le film. En cours de route, il y a juste des trucs sympas qui ne fonctionnent pas tout à fait pour l’histoire. Alors ceux-ci sont coupés. Le tout est un peu flou dans ma tête pour être honnête. Il y a eu tellement d’itérations et de choses différentes que nous avons essayées. Au début, c’était une sorte d’inspiration grecque. Nous pensions que vous teniez votre personnalité et votre sagesse de vie, du moins dans la civilisation occidentale, des Grecs. Mais ce sont des âmes qui sont nées dans le monde entier en Chine, au Japon, en Russie, donc elles ne peuvent pas toutes venir de Grèce. Nous voulions donc que ce soit plus abstrait et non représentatif, donc vous voyez ces formes étranges dans le film, et il était en fait vraiment difficile de les trouver.

En parlant de formes étranges, les âmes perdues étaient un concept qui m’a surpris, car non seulement elles sont effrayantes visuellement, mais cela ressemble à un concept un peu sombre pour les enfants à adopter. A-t-il été difficile de trouver un moyen d’exécuter cette idée sans être trop effrayant pour les enfants? Et étiez-vous inquiet à l’idée d’écraser les rêves d’enfants qui veulent devenir courtiers en valeurs mobilières?

Docteur: *des rires* Eh bien, les âmes perdues sont vraiment intrigantes. Au début, ils étaient juste une observation que certaines personnes ont une vraie passion pour quelque chose en particulier, et d’autres semblent simplement errer dans la vie sans réelle concentration ni vision, et parfois elles se sentent perdues. Au fur et à mesure que le film se développait, nous avons réalisé que la différence entre quelqu’un avec une passion qui la relie à la vie ou qui la sépare de celle-ci peut être assez mince. Quelqu’un qui aime les films peut cesser de sortir et de rencontrer d’autres personnes et ne regarder que des films et écrire des critiques et des choses comme ça [Editor’s note: I feel attacked, but not really]. C’était un pivot vraiment intéressant pour nous lorsque nous avons fait cette observation.

Pouvoirs Kemp: Ouais, dans «The Zone» lui-même, à un niveau basique, tout ce qui vit sur Terre se manifeste psychiquement d’une manière ou d’une autre dans The Zone. Il y a donc des éléments de The Zone qui sont devenus du fourrage de fond qui étaient beaucoup plus significatifs à un moment donné. Certains des monticules sont ce que nous appelons des bulles de rêve, et c’était une partie plus importante de l’histoire. La manifestation des rêves des gens était très visible lorsque vous vous frayiez un chemin à travers le paysage. Il s’agissait de cette idée de passionnés qui sont, faute d’un meilleur mot, tout simplement perdus. Ils sont tombés dans l’obsession et vivent leur vie comme des zombies. Comment manifesterions-nous cette personne dans ce paysage qui est littéralement la représentation de toute l’énergie psychique sur Terre sur un autre plan?

Avec le processus créatif de Pixar, je suis sûr qu’il y a beaucoup plus d’éléments qui faisaient autrefois partie de l’histoire qui ont fini par être modifiés au fur et à mesure du développement du film. Pouvez-vous parler de l’un des changements majeurs spécifiques apportés à l’histoire depuis sa création jusqu’à la coupe finale?

Docteur: Ouais, il y en a des tonnes. Le film a en fait commencé comme un film de braquage, et c’était entièrement dans le monde de l’âme. Il s’agissait de cette âme qui voulait revenir à sa vie, et il essayait de voler un laissez-passer pour le faire. Nous avons rapidement reconnu que si nous parlons vraiment de ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, et que nous n’allons pas montrer la vraie vie, alors il va y avoir beaucoup de discussions à ce sujet, mais pas beaucoup de le prouver au public. C’était donc un.

Il y avait une version où 22, l’âme qui ne veut pas aller sur Terre, était le personnage principal. Il y avait une version, je pense dans le premier scénario, où Joe n’était pas musicien, il était acteur. Il allait être dans Mort d’un vendeur. Ironique, hein! Une chose à ce sujet était qu’être un acteur se sentait un peu égoïste, comme s’il voulait juste être célèbre, et c’était un peu difficile de prendre du retard. Cela a fait de lui un musicien de jazz.

Pouvoirs: Il y avait une version qui a commencé dans The Great Before où Joe ne sait même pas qui il est.

Docteur: Oh oui! C’était intriguant.

Pouvoirs: Donc, dans The Great Before, Joe est comme, « Qui suis-je et où suis-je? » Il est comme Alice déjà dans le terrier du lapin. Et puis il verrait des aperçus de sa vie et découvrirait progressivement qui il était. Nous apprenons des choses dans ce processus en essayant tout cela. Il y a donc eu tellement d’itérations et de versions de l’histoire que, espérons-le, même si nous la jetons complètement, nous ne la jetons pas vraiment parce que nous apprenons des choses de cette version qui informent la version sur laquelle nous atterrirons finalement.

Pete, vous êtes également le directeur de la création chez Pixar. Comment équilibrez-vous le fait de prendre un film comme celui-ci en tant que réalisateur tout en supervisant tout ce sur quoi Pixar travaille? À quoi ressemble une journée normale pour vous?

Docteur: C’est un peu fou, mais heureusement, nous avons un banc de personnes talentueuses, à la fois sur ce film et dans tout le studio. Je me suis donc beaucoup penché sur les autres. Sur le film, nous avons délégué une tonne à d’autres personnes, nos chefs et superviseurs. Au sein du studio également, j’ai pu demander à des gens comme Andrew Stanton, Peter Sohn et Dan Scanlon de nous aider à relancer et à examiner certains des autres projets. Maintenant que le film est terminé, ça change un peu.

Dana, c’est la première fois que vous produisez un long métrage complet pour Pixar, pouvez-vous parler de n’importe quelle leçon majeure que vous avez apprise au cours du processus et comment elle est comparée à votre travail précédent au studio?

Dana Murray: Ouais, je n’avais jamais travaillé avec autant de talents externes. J’avais tellement travaillé au sein de Pixar et de ces équipes, mais avec la musique avec laquelle j’ai pu travailler [Jon] Batiste et Trent [Reznor] Et Atticus [Ross], et aussi tous les acteurs. Ce monde entier était tout nouveau pour moi et vraiment amusant et excitant.

Pour conclure, Pete, quelle est votre implication dans la prochaine série Monsters Inc. sur Disney +, et comment cela se passe-t-il?

Docteur: Ils font ce genre de choses seuls. Ils essaient de vérifier avec nous pour s’assurer qu’ils ne prennent aucun tour qui ne concorde pas avec les films. Bob Peterson a aidé avec une partie de l’écriture. Il n’a pas écrit, il a juste conseillé. En un mot, nous conseillons et supervisons de toutes les manières possibles pour essayer d’être utiles.

Pixar’s Soul arrive exclusivement sur Disney + à partir de 25 décembre 2020.

