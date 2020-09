Les cibles d’Everton et de Leeds ont été signalées sans numéro de maillot; club veut vendre – .

in

Photo de Jeroen Meuwsen / Soccrates / Getty Images

Rafinha et Jean-Clair Todibo se sont vu refuser un numéro de maillot à Barcelone, les cibles d’Everton et de Leeds United signalées en disgrâce et se dirigeant vers la porte du Camp Nou, comme le rapporte Mundo Deportivo.

Il existe certainement des moyens plus subtils de faire savoir à tout le monde que certains de vos joueurs marginaux sont à vendre.

Et, avec le nouveau look de Ronald Koeman, le Barça, dévoilant aujourd’hui ses effectifs avant son premier match de la campagne 2020/21 ce week-end, deux hommes ont brillé par leur absence.

Emile Heskey rend son verdict sur le documentaire « Tout ou rien » de Tottenham Hostpur

mariée

680268

Emile Heskey rend son verdict sur le documentaire « Tout ou rien » de Tottenham Hostpur

/static/uploads/2020/09/645691_t_1600776297.jpg

645691

centre

Rafinha, le créateur de jeu brésilien qui a été exclu de l’équipe de Koeman pour tous les matches amicaux de pré-saison de Barcelone, n’a plus son maillot numéro 12. Todibo, quant à lui, a perdu son numéro six face à Carles Alena, diplômé de La Masia.

Une équipe de Fulham qui a concédé sept fois en deux matchs depuis sa promotion a déposé une offre de 16,5 millions de livres sterling pour Todibo cette semaine (Sport).

Marco Luzzani – Inter / Inter via Getty Images

Les Wolves, Leicester City et Everton s’intéressent également au talentueux Français (France Football), le patron des Toffees, Carlo Ancelotti, admettant qu’il souhaite un autre défenseur central en raison des blessures de Mason Holgate et Jarrad Branthwaite.

Leeds, quant à lui, semble avoir placé un milieu de terrain passionnant, créatif et agressif en tête de sa liste de souhaits.

Au milieu des liens avec les dynamos de Serie A Ruslan Malinovskyi et Erick Pulgar, les Blancs ont également entamé des discussions avec Rafinha (Sport), évalué à 14 millions de livres sterling.

Photo par Xavier Bonilla / NurPhoto via Getty Images

Transferts d’été à Leeds United 2020

Costa lumineux Loups (16 millions de livres sterling) Illan Meslier Lorient (5 millions de livres sterling) Jack Harrison Manchester City (Prêt) Joe Gelhardt Wigan (1 million de livres sterling) Cody Drameh Fulham (800 000 £) Charlie Allen Linfield (non divulgué) Sam Greenwood Arsenal (non divulgué) Rodrigo Valence (26 millions de livres sterling) Robin Koch Fribourg (13 millions de livres sterling) Crysencio Summerville Feyenoord (1 million de livres sterling) Diego Llorente Royal Society (18 millions de livres sterling)

Dans d’autres nouvelles, Mikel Arteta partage son verdict sur Anfield avant Liverpool v Arsenal