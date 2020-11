Les choses qu’ils portaient au casting incluent Tom Hardy et plus – / Film

le Rupert Sanders adaptation de la collection Guerre du Vietnam de Tim O’Brien Les choses qu’ils portaient a rédigé un casting impressionnant. Tye Sheridan, Tom Hardy, Stéphan James, Bill Skarsgard, Pete Davidson, Ashton Sanders, Martin Sensmeier, Moises Arias, et Nuage Angus jouera dans le film, qui suit l’histoire des hommes de la Compagnie Alpha pendant la guerre du Vietnam.

La date limite a le scoop sur le assez impressionnant Les choses qu’ils portaient jeter. Est-ce que ça va être l’ère du Vietnam La fine ligne rouge, au moins en termes de visages reconnaissables? Nous verrons. Comme l’ajoute Deadline, le processus de casting n’est pas encore terminé, il y a donc d’autres noms à venir. Rupert Sanders dirige la photo avec un scénario de Scott B.Smith, qui a écrit l’excellente adaptation de scénario pour son roman Un plan simple, et l’adaptation pas si excellente du scénario de son roman Les ruines (la version du livre est largement supérieure).

Les choses qu’ils portaient sera produit par Hardy Son & Baker de Tom Hardy, avec Dean Baker. David Zander (Spring Breakers) produit également, dont Amy T. Hu est la productrice exécutive. Publié en 1990, Les choses qu’ils portaient mêle réalité et fiction à partir des expériences de l’auteur Tim O’Brien en tant que soldat dans la 23e division d’infanterie pendant la guerre du Vietnam. Voici un synopsis:

Le protagoniste, qui s’appelle Tim O’Brien, commence par décrire un événement qui s’est produit au milieu de son expérience au Vietnam. «Les choses qu’ils portaient» répertorie la variété des choses que ses camarades de la Compagnie Alpha ont apportés dans leurs missions. Plusieurs de ces choses sont intangibles, y compris la culpabilité et la peur, tandis que d’autres sont des objets physiques spécifiques, y compris les allumettes, la morphine, M-16 des fusils et des bonbons de M & M.

«Tim O’Brien’s Les choses qu’ils portaient est son chef-d’œuvre séminal – une expérience littéraire brute, sans faille et émotionnellement véridique filtrée à travers un kaléidoscope de mémoire qu’il est impossible de ne pas être profondément ému », ont déclaré Hardy et Baker. «Nous sommes tous profondément passionnés et honorés d’avoir la chance de travailler aux côtés de Tim pour présenter son classique essentiel à l’écran – et avec notre incroyable distribution, Rupert, Scott et David – nous sommes impatients de créer ce que nous pensons être. un film important.

Sanders a ajouté: « Les choses qu’ils portaient est un travail magnifiquement conçu et l’un des livres les plus évocateurs viscéralement que j’ai jamais lu. Pour moi, il transcende son sujet des jeunes hommes en guerre et explore le paysage des émotions humaines profondes qui résident en chacun de nous. Nous vivons à une époque aussi turbulente, et les thèmes de l’amour, de la peur et de la mortalité que Tim a explorés il y a trente ans résonnent encore aujourd’hui, peut-être encore plus puissamment. Je suis tellement excité par le casting que nous avons constitué – nous n’avons pas vu autant de jeunes stars d’horizons différents partager l’écran depuis l’époque de Section ou Les étrangers.«

