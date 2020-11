Les choses cruciales qui se passent quand Boris Johnson s’auto-isole

Alors que le Premier ministre se préparait pour une semaine chargée dans le n ° 10, alors que son nouveau leadership préparait les réponses Covid-19, les négociations sur le Brexit et les lancements de nouvelles politiques, il a été informé qu’il devait s’isoler. rencontre avec des députés conservateurs la semaine dernière, y compris Lee Anderson, qui a ensuite été testé positif au virus et a été informé par NHS Test and Trace dimanche qu’il doit s’auto-isoler et rester au n ° 10 pendant 14 jours. dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, M. Johnson a insisté sur le fait qu’il continuerait à « diriger notre réponse au virus et nos plans pour #BuildBackBetter » et son équipe cherche à savoir s’il peut continuer à participer virtuellement aux affaires de Commons. a déjà été hospitalisé avec le virus, ne présente aucun symptôme et se sent bien. Bonjour à tous, notre programme NHS Test & Trace m’a demandé de m’isoler pendant deux semaines, après avoir été en contact avec une personne atteinte de Covid-19. Je suis en bonne santé et je n’ai aucun symptôme, et je continuerai à diriger notre réponse au virus et nos plans pour #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz – Boris Johnson (@BorisJohnson) 16 novembre 2020 Mais – avec un élément crucial semaine à l’avance pour sa stratégie politique, sa réponse Covid-19 et les négociations sur le Brexit – ce n’est pas le moment idéal pour qu’un Premier ministre soit contraint de rester seul dans son appartement pendant deux semaines. Le premier ministre avait prévu de commencer la semaine en relançant son poste de premier ministre sous un style de leadership repensé après que Downing Street ait été entravé par des jours de luttes intestines qui ont conduit à la sortie de son principal conseiller Dominic Cummings et du directeur des communications Lee Cain Dans une tentative de sortir d’une semaine passée tumultueuse au sommet du gouvernement, M. Johnson s’était préparé à faire une série d’annonces politiques. Le plan faisait partie de la stratégie du numéro 10 visant à rassurer les députés conservateurs inquiets que le gouvernement était toujours dévoué. N ° 10 a déclaré dimanche que les «annonces critiques» dues dans les semaines à venir enverraient un «signal clair de ses ambitions permanentes pour le Royaume-Uni». Les membres des médias entourent le numéro 10 conseiller spécial Dominic Cummings (à droite) alors qu’il quitte sa résidence à Londres (Photo: Getty) Quelques heures avant d’annoncer que le Premier ministre serait auto-isolé, une déclaration de son équipe de presse avait des traces des annonces sur le prochain examen des dépenses, la publication d’un plan en dix points pour une révolution industrielle verte et une promesse d’investir dans «l’éducation, les compétences et notre NHS» .Ce fut aussi l’occasion pour M. Johnson de reconstruire sa relation avec le personnel des députés qui se sentait isolé par le style de leadership controversé de M. Cummings et, lundi, il devait rencontrer des députés du Groupe de recherche du Nord pour discuter de leurs préoccupations.Localisation de Covid-19 Alors que l’Angleterre entre dans sa troisième semaine de restrictions nationales, beaucoup cherchent à M. Johnson doit présider cette semaine les principales réunions hebdomadaires de Covid-19 – auxquelles il se joindra vraisemblablement via Zoom – qui se tourneront vers la phase suivante. s’en tient toujours au plan de retour à l’approche à plusieurs niveaux régionalisée après le 2 décembre, mais ce n’est que maintenant, alors que le pays approche de la fin des deux premières semaines de verrouillage, que son impact o n les taux d’infection commenceront à apparaître correctement. Lundi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, l’a réitéré lorsqu’il a déclaré qu’il était «trop tôt» pour déterminer si les mesures de verrouillage en Angleterre prendraient fin comme prévu, soulignant que les chiffres les plus récents montrent qu’il Downing Street surveillera attentivement ces chiffres au cours de la semaine prochaine avant de prendre une décision finale sur la levée du verrouillage, tout en supervisant les plans en cours pour déployer des tests de masse à plus d’autorités locales à travers le pays C’est également une semaine charnière pour le Brexit, alors que les négociations avec l’UE atteignent leur phase finale à quelques jours du sommet vidéo du Conseil européen de jeudi. Le négociateur en chef de l’UE et son homologue britannique Lord David Frost poursuivront les négociations avec un peu plus de six semaines avant la fin de la période de transition.Le Premier ministre fait face à une autre semaine cruciale de négociations sur le Brexit Photographe: BEN STANSALL Fournisseur: POOL / AFP via Getty Images Source: AFP Mais, alors que des semaines et des semaines de négociations se sont écoulées sans percée significative, il semble de plus en plus probable qu’une intervention politique devra être faite par M. Johnson et les États membres de l’UE si un accord doit être conclu avant l’heure. On pense que les problèmes qui doivent encore être réglés incluent la querelle en cours sur les droits de pêche, la manière dont tout accord entre les deux parties serait régi et les mesures de «règles du jeu équitables» visant à empêcher la concurrence déloyale sur des questions telles que subventions de l’État. Le n ° 10 a déclaré dimanche: «Le Premier ministre a clairement indiqué que nous n’accepterons aucune proposition dans les négociations qui porterait atteinte à notre statut de pays souverain et indépendant et si l’UE ne respecte pas la souveraineté du Royaume-Uni, nous partirons. Termes australiens et le premier ministre est convaincu que nous prospérerons.

