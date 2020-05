Les chiffres stupéfiants de Lewandowski signifient qu’il empiète sur le territoire de Ronaldo et Messi

C’était juste un autre jour au bureau de Robert Lewandowski. Il a marqué le premier match dans une victoire de 2-0 à l’Union Berlin, mais sa performance n’a pas été mémorable.

L’attaquant a touché moins de touches (33) que n’importe quel autre partant du Bayern Munich dimanche et n’a réussi que deux tentatives de but, obtenant la feuille de match depuis l’un des deux.

Pourtant, sa grève avait beaucoup d’importance.

En convertissant le penalty que Leon Goretzka a gagné, Lewandowski a inscrit son 40e but de la saison dans le football de club, marquant la cinquième fois consécutive qu’il atteint ce cap.

Les seuls autres joueurs à célébrer cet exploit au 21e siècle?

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Pendant plus d’une décennie, leur duopole a gouverné le monde du football, repoussant les affrontements des prétendants en cours de route.

Des personnes comme Neymar, Gareth Bale, Mohamed Salah, Luis Suarez et même Radamel Falcao ont, à divers moments, menacé de se frayer un chemin dans cette catégorie exclusive, mais aucun n’a été en mesure de relever un défi.

C’est précisément la raison pour laquelle la réalisation de Lewandowski a tant de poids. L’international polonais est sans doute le meilleur attaquant de l’ère moderne et a constamment prouvé sa qualité saison après saison depuis son émergence.

Ses chiffres au cours des cinq dernières années l’ont cependant catapulté dans une nouvelle stratosphère, des sommets que seuls Messi et Ronaldo ont escaladés parmi la récolte actuelle de superstars.

Il ne s’agit pas seulement des objectifs. À 31 ans, Lewandowski n’a qu’un an de moins que Messi. Il faut un grand dévouement pour maintenir un tel niveau de forme physique, éviter les blessures graves et rester affûté à chaque sortie.

Ce niveau d’engagement et de force mentale ne peut être sous-estimé.

Ce qui est remarquable, c’est que Lewandowski semble être sous la forme de sa vie alors qu’il devrait vraiment ralentir.

Robert Lewandowski a désormais marqué 40 buts toutes compétitions confondues à chacune de ses cinq dernières saisons pour le Bayern Munich. Une machine à marquer des buts. pic.twitter.com/LZ9Empmnw3 – Squawka Football (@Squawka) 17 mai 2020

Pour la première fois de sa carrière, il marque en moyenne plus d’un but par match, atteignant son total de 40 pour la campagne en seulement 34 apparitions. Il est en route pour sa meilleure saison de tous les temps.

C’est ce genre de sortie défiant la logique qui le rend digne d’être en compagnie de Ronaldo et Messi.

L’argument peut toujours être avancé que Lewandowski a joué en tant qu’attaquant extérieur tout au long de sa carrière, accroché à l’épaule du dernier défenseur ou tapi dans la surface de 18 mètres prêt à bondir tandis que les multiples vainqueurs du Ballon d’Or ont souvent opéré à partir de rôles plus larges ou plus profonds.

Il y a quelques problèmes avec cette école de pensée.

Tout d’abord, quiconque a observé Lewandowski de près pendant plus de quelques minutes reconnaîtra qu’il est bien plus qu’un braconnier de buts. Sa capacité à tenir le ballon et à jouer ensemble dans le dernier tiers fait partie intégrante du fonctionnement du Bayern. Il crée de l’espace et, à son tour, des chances pour les autres plus souvent qu’il n’en mérite.

Deuxièmement, la question de savoir si son rôle de seul attaquant lui confère un avantage en termes de buts est à débattre.

Il est l’un des rares nombres purs à neuf dans le jeu moderne alors qu’il y en a encore moins qui peuvent être considérés comme «élite».

C’est parce que le jeu a évolué à un point où les systèmes sont si fluides que les attaquants ont la liberté de se déplacer, de trouver de l’espace et d’échapper aux marqueurs.

Le succès et la reconnaissance s’accompagnent également d’une attention accrue de la part des défenseurs et c’est quelque chose avec lequel Harry Kane se bat à Tottenham. Au cours des deux dernières saisons, il a chuté de plus en plus profondément pour essayer d’affecter le jeu.

Ronaldo joue toujours comme un large attaquant, qu’il soit positionné sur le flanc gauche sur le papier ou dans le cadre des deux premiers.

Pendant ce temps, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé son rôle de gauche à Arsenal libérateur, posant clairement une plus grande menace dans cette position par rapport à jouer en tant qu’avant-centre et faire face aux restrictions et responsabilités qui accompagnent le fait de mener la ligne.

Le numéro neuf traditionnel est une race mourante et les chiffres de Lewandowski dans cette position sont vraiment étonnants.

De façon réaliste, on ne se souviendra jamais de lui comme quelqu’un qui était à égalité avec Ronaldo et Messi. L’idée que quiconque de cette époque le fera est absurde.

Mais ne permettons pas à l’aura de ces deux légendes de nous empêcher de voir et d’apprécier les réalisations spectaculaires de ceux qui les entourent.

En ce moment, et pendant un temps considérable, Lewandowski se produit aussi bien que n’importe qui dans le monde.

En termes de buts marqués au moins, il mérite d’être mentionné dans le même souffle que Ronaldo et Messi. Regardez les chiffres, personne ne peut le nier.

