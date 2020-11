Les chiffres confirment la forte croissance de deux anciens leaders des smartphones

La Ferme des Collines Lot De 2 Pains Le Champêtre Aux Graines 500g (100% Blés Anciens)

Le Champêtre aux graines est un pain à l'ancienne avec un mélange de graines, naturel et 100% levain. Sans améliorants, sans additifs et sans enzymes. Les variétés anciennes de blé de la ferme sont minutieusement selectionnées afin d'obtenir un pain très digeste et riche en goût. Il est moelleux, et se