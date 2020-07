Les chercheurs voient la Superflare colossale de Star 20 fois plus puissante que notre soleil !!

Les chercheurs ont identifié une «superflare» sur une étoile lointaine qui est 20 fois plus puissante que tout autre point vu sur notre Soleil. Il pourrait avoir des indications importantes pour la possibilité d’une vie extraterrestre ailleurs dans l’univers.

Les observateurs japonais ont repéré la fusée

Une fusée éclairante basée sur la lumière du soleil sur une étoile modérément proche a été trouvée par des observateurs japonais, qui espèrent qu’elle pourrait diriger s’il y a de la vie sur des planètes proches du Soleil. L’étoile s’appelle AD Leonis, un nain rouge plus frais que le soleil. Il a plus de fusées éclairantes et se trouve à environ 16 années-lumière de la Terre.

Les fusées éclairantes sur le soleil sont rarement vues, ce qui a poussé les scientifiques à commencer l’examen. Ainsi, ils peuvent maintenant analyser les éruptions solaires avec plus de régularité en regardant le cosmos. À la suite de cela, en une semaine, les astronomes ont suivi ou nous pouvons dire repéré 12 fusées éclairantes. Ils pourraient y parvenir en regardant à travers le télescope Seimei de 3,8 m géré par l’Université de Kyoto.

La puissance est 20 fois supérieure à celle du soleil

Selon l’examen distribué dans la revue Publications of the Astronomical Society of Japan, l’une des fusées éclairantes était 20 fois plus puissante que tout autre point repéré sur notre Soleil. Les spécialistes décident d’enquêter sur les fusées éclairantes qui émettent d’énormes mesures de rayonnement qui peuvent influencer la vie sur les planètes proches.

Généralement, le champ magnétique de la Terre protège les gens contre les inondations de rayonnement qui proviennent des éruptions basées sur la lumière du soleil, mais ces tempêtes peuvent influencer l’innovation par satellite. Les brises solaires peuvent réchauffer l’air extérieur de la Terre, ce qui le fait s’étendre.

Cela peut influencer les satellites en cercles, provoquant éventuellement l’absence d’itinéraire GPS, de signe de téléphone portable et de télévision par satellite, par exemple Sky.

Un tel phénomène est rare

Les chances de survenue d’un tel phénomène sont très rares. La dernière fois que cela s’est produit en Europe. En 1859, une tempête solaire a frappé, qui a été appelée l’événement Carrington. Il était d’une telle densité qu’il prenait tous les systèmes télégraphiques d’Europe.

De plus, quelques bâtiments ont pris feu en raison de la surtension électrique. En termes simples, imaginez une superflare de soleil frappant la terre. Cela pourrait entraîner des problèmes de survie pour toute la race humaine.