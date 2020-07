Les chefs de voyages britanniques demandent de l’aide et des tests de coronavirus dans les aéroports pour sauver les entreprises de la ruine financière

Les ministres subissent une pression croissante de la part des patrons de l’industrie, des hauts conservateurs et des travaillistes pour changer les règles frontalières au milieu des craintes croissantes quant à l’avenir des secteurs du voyage et du tourisme.Le gouvernement s’est trouvé en désaccord avec les compagnies aériennes et les plus grands aéroports du Royaume-Uni sur ses mesures de quarantaine strictes son approche globale pour retirer des pays de sa liste de voyages sûrs.Dans une lettre, 47 des principales compagnies aériennes, aéroports et agences de voyage du pays ont demandé une réunion «urgente» avec le Premier ministre pour discuter de la façon dont les politiques du gouvernement peuvent être modifiées pour s’ouvrir Le bulletin d’information sur la politique i a coupé le bruit des avertissements de quarantaine Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, qui est rentré tôt de ses propres vacances en Espagne, a averti qu’il «ne pouvait pas exclure» que d’autres pays soient inclus dans les mesures de quarantaine du Royaume-Uni. Les transports et le ministère de la Santé et des Affaires sociales surveillent de près les cas de Covid-19 en Belgique, en Croatie et au Luxembourg, avec un senio r source gouvernementale décrivant le taux d’infections chez ces derniers comme étant de la «merde». Samedi, l’Espagne a été retirée de la liste des voyages sûrs, laissant des milliers de touristes britanniques confrontés à une quarantaine de 14 jours à leur retour, et d’autres avec des vacances ruinées.Le directeur général de Heathrow, John Holland-Kaye, pousse le gouvernement à introduire des tests de masse sur les arrivées dans les aéroports. permettre aux voyageurs d’éviter de s’isoler pendant 14 jours.Je comprends que l’aéroport exige avant tout des modifications des mesures de quarantaine, car il cherche désespérément à ouvrir des routes vers des pays d’Amérique du Nord et du Sud et du reste du monde. La publication des comptes d’Heathrow, qui montrait que l’aéroport avait enregistré une perte avant impôts de 1,1 milliard de livres sterling au cours des six premiers mois de 2020, contre un bénéfice de 7 millions de livres sterling à la même période il y a un an. (Photo: Getty) ) Environ 70% de sa demande prépandémique concernait des itinéraires non inclus dans la liste d’exemption de quarantaine du ministère des Transports.Les responsables examinent comment la quarantaine pourrait être supprimée des 14 jours actuels. , avec des propositions de tester les passagers à l’arrivée immédiate, puis de nouveau six ou sept jours plus tard pour vérifier s’ils sont infectés, mais aucune décision n’a encore été prise.Des sources bien placées ont déclaré que l’industrie aéronautique recevait peu de réponse du gouvernement, avec des initiés accusant un manque de «bande passante» au sein des départements de Whitehall chargés de la planification de Covid-19. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas encore bougé, le secrétaire à la Culture Oliver Dowden avertissant que les tests à l’aéroport n’étaient pas une solution miracle car le virus pourrait encore être en incubation dans les voyageurs à leur arrivée au Royaume-Uni. L’ancien ministre David Davis a exhorté le gouvernement à adopter des tests dans les aéroports, soulignant son utilisation en Autriche. «Je ne comprends pas pourquoi nous ne l’avons pas fait», a-t-il tweeté. «Rien n’est parfait, vous êtes aussi susceptible d’attraper le virus dans le métro de Londres que vous êtes dans l’avion ou en vacances.» Le Parti travailliste soutient les appels en faveur d’un double test des arrivées au Royaume-Uni pour réduire les délais de quarantaine. Le chef du parti, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il y avait des «preuves» que les périodes d’isolement pouvaient être raccourcies par des «tests vraiment efficaces». En savoir plus Les temps de mise en quarantaine des tests et des suivis pourraient être réduits de moitié et attraper encore la grande majorité des cas de coronavirus, selon une étude Double test: «Il y a la capacité de tester, le gouvernement doit l’utiliser pour tester à l’arrivée, puis après un court intervalle car si cette période de 14 jours peut être ramené à huit, neuf ou 10 alors il y a évidemment un énorme avantage à cela », a-t-il déclaré. Les chefs de l’industrie du voyage, y compris British Airways, Easyjet et Jet2, demandent également au gouvernement d’introduire des« ponts aériens régionaux »pour permettre aux vacanciers de voyager librement dans certaines parties de pays, comme les îles espagnoles, sans mettre en quarantaine dans le but de sauver le reste de la saison des vacances.L’ancien ministre de la Justice Crispin Blunt a qualifié le refus du gouvernement d’adopter la politique de «stupide», soulignant de l’Espagne et des îles espagnoles avaient des taux d’infection inférieurs à ceux du Royaume-Uni.

Non communiqué Aide de la Grande-Bretagne pour les héros - Ensemble de brancardier moderne de l'armée britannique, Afghanistan 2007 - Autres figurines et répliques Fnac.com : Aide de la Grande-Bretagne pour les héros - Ensemble de brancardier moderne de l'armée britannique, Afghanistan 2007 - Autres figurines et répliques. Achat et vente de jouets, jeux de société, produits de puériculture. Découvrez les Univers Playmobil, Légo, FisherPrice, Vtech ainsi que les grandes

Lodi Group LOCLEAN Désinfectant virucide - Bidon 5L concentré contre COVID-19 - Efficace sur Coronavirus - LOCLEAN Désinfectant Virucide désinfecte les sols et surfaces lavables de tous locaux.Ce produit est bactéricide (tue les bactéries), fongicide (détruit les moisissures, les spores ou les champignons) et virucide ...

Wonderbox Coffret cadeau L'atelier des Chefs - Wonderbox L'atelier des Chefs - Coffret cadeau Wonderbox - Idée cadeau GASTRONOMY pour 1 personne - vous avez l'âme d'un chef et les papilles d'un gastronome ? avec ce délicieux coffret, wonderbox vous offre un cours plein de saveurs pour découvrir les techniques et astuces des professionnels de latelier des chefs.