«  Les chaussures rouges  », c’est la passion Technicolor qui prend vie – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Les chaussures rouges

Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

Le pitch: La ballerine en herbe Vicky Page (Moira Shearer, dans son premier long métrage) attire l’attention de l’imprésario de ballet Boris Lermontov (Anton Walbrook), qui la choisit comme sa prochaine muse après que sa première ballerine ait quitté sa compagnie de ballet pour se marier. Mais quand Vicky tombe amoureuse du compositeur en herbe de Lermontov Julian Craster (Marius Goring) lors des répétitions pour ses débuts en tant que danseuse principale dans Les chaussures rouges, la ballerine commence à craquer sous la pression de choisir entre ses deux passions: l’art ou la romance.

Pourquoi est-il essentiel de consulter la quarantaine: Il ne fait aucun doute que Les chaussures rouges est l’un des plus beaux films Technicolor à avoir jamais décoré l’écran. Tourné en Technicolor trois bandes, un procédé qui n’est plus utilisé en raison des coûts et de la complexité technique, Les chaussures rouges brille de couleur, de lumière et de dynamisme au point d’être enivrant. Il culmine dans la célèbre séquence de ballet de 17 minutes du film, une pièce de fantaisie impressionniste qui continuerait à inspirer les séquences de ballet de Gene Kelly dans Chanter sous la pluie et Un Américain à Pariset marquez un sommet cinématographique pour le duo réalisateur-scénariste Powell et Pressburger.

«Pourquoi veux-tu danser?» Lermontov demande à Vicky lors d’une soirée après le spectacle, après que la tante de Vicky ait tenté d’orchestrer une occasion pour elle de danser devant l’impresario du ballet. «Pourquoi veux-tu vivre?» Elle répond. «Eh bien, je ne sais pas exactement pourquoi, mais… je le dois», dit Lermontov, surpris. «C’est aussi ma réponse», répond rapidement Vicky, faisant instantanément une impression sur le génie blasé.

C’est une conversation qui met en place les grandes idées du film sur la passion artistique et la rapidité avec laquelle il peut devenir une obsession dévorante aux conséquences fatales. Les chaussures rouges est le genre de tragédie épique qui sied au conte de fées de Hans Christian Anderson qui l’a inspiré, mais dans la glorieuse vision Technicolor de Powell et Pressburger, il est frais, passionnant et exaltant cinématographique.

Le conflit central dans Les chaussures rouges est celui du mélodrame classique: devoir ou amour? Carrière ou famille? Ambition ou une vie de «femme au foyer fidèle avec une foule d’enfants qui hurlent et qui finissent par danser pour toujours», comme le dit si cruellement Lermontov à Vicky en essayant de la convaincre de revenir danser le rôle principal dans Les chaussures rouges. Une dure réalité pour une femme des années 40, mais une vision extrême de celles qui se consacrent entièrement à leur métier.

Écrit, réalisé et produit par Michael Powell et Emeric Pressburger, le duo derrière Narcisse noir et autres classiques britanniques, Les chaussures rouges est considérée comme l’une de leurs plus grandes réalisations: une ode à l’ambition artistique et une démonstration de l’intensité et du talent artistique de la danse qui est encore inégalée aujourd’hui. Alors que ses thèmes et sa vision tordue de la poursuite de l’art seraient abordés et développés par d’autres cinéastes (Darren Aronofsky’s Noir Cygne en particulier me vient à l’esprit), Les chaussures rouges est toujours sans égal dans sa maîtrise extatique de la couleur, et est le sommet de ce que Technicolor pourrait être.

