Les chansons inconnues des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 pourraient être dans GOTG 3

Les gestionnaires du Galaxy Vol. 1 et Vol. Deux réalisateurs, James Gunn, s’intéressent à une liste de lecture de paroles de sa liste d’empereurs pour les chansons bien-aimées de Meredith Quill, dont certaines, selon lui, pourraient se produire dans Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Guardians of the Galaxy 1 & 2 Songs

De nos jours, il n’y a pas de date de sortie de paire pour Guardians 3, mais des stratégies sont en action pour que la création commence cette année après que Gunn ait finalisé le travail sur The Suicide Squad. La spéculation sur le film peut tenir à ce calendrier – Gunn a annoncé précédemment que Guardians 3 n’a pas été retardé, du moins pour le moment – alors il devrait très probablement s’écraser en 2023, début 2024 au plus tard.

En raison de l’éclosion de COVID-19 et de la fermeture des cinémas du monde entier en reconnaissance, les cinémas ont dû reporter la date de sortie pour suprême de leurs prochains films.

L’ardoise complète de Marvel de la phase 4 du MCU a dû être remaniée et actuellement un seul film MCU sort cette année, Black Widow.

Tant que Marvel peut maintenir ces nouvelles dates de sortie, cependant, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ne doit pas être influencé. C’est une grande nouvelle, de la même manière, car il n’a pas été facile de ramener Gunn derrière pour noter et diriger Guardians 3.

Heureusement, tout était réglé et Gunn est de retour pour Guardians 3, et comme extrêmement, il lui offrira à nouveau une bande-son de musique des années 70 et 80.

De plus, Endgame se termine avec Thor enrôlant les Guardians, et cela continue probablement que leurs identités pourraient se produire dans Thor: Love and Thunder et lui dans Guardians of the Galaxy Vol. 3. C’est tout un chemin dans le destin, alors en attendant, célébrez la dernière sélection de Gunn du Complete Awesome Mix de Meredith Quill.

