Les changements de paiement Steam rendront plus difficile l’utilisation d’un VPN pour des jeux moins chers

Le système de tarification régional de Steam propose généralement des jeux à des prix moins chers dans les zones à économie plus pauvre. Certains utilisateurs ont profité de ce fait et ont utilisé des VPN pour cacher leurs emplacements et acheter des jeux à un rabais souvent substantiel. Valve a déjà mis en place de nombreuses restrictions pour mettre fin à cette pratique, et il semble que le magasin en ait maintenant ajouté une autre.

À présent, vous devez effectuer un achat avec un mode de paiement dans le pays dont vous prétendez être d’origine avant que Steam n’approuve le passage à la région de votre magasin. Comme le note SteamDB sur Twitter, cette règle plus stricte devrait rendre la tâche plus difficile pour ceux qui utilisent des VPN dans le but de tirer parti des tarifs régionaux.

Plus tôt ce mois-ci, il y avait un peu de brouhaha autour du prix Steam d’Horizon Zero Dawn, qui a soudainement augmenté dans les régions en dehors des États-Unis. Ni Valve ni Sony n’ont confirmé pourquoi, mais de nombreux observateurs ont émis l’hypothèse que cela était dû au fait que les joueurs utilisaient la supercherie VPN pour obtenir une réduction.

Le contrat d’abonnement Steam interdit explicitement aux utilisateurs d’utiliser un VPN pour profiter de la tarification régionale – ou pour toute autre raison, d’ailleurs. «Vous acceptez de ne pas utiliser le proxy IP ou d’autres méthodes pour déguiser le lieu de votre résidence, que ce soit pour contourner les restrictions géographiques sur le contenu du jeu, pour acheter à des prix non applicables à votre géographie, ou à toute autre fin. Si vous faites cela, Valve peut résilier votre accès à votre compte. »

Valve a récemment rendu le changement de pays de votre magasin plus strict, ce qui nécessite d’effectuer un achat en utilisant un mode de paiement dans ce pays. Cela devrait entraver la capacité d’utiliser les VPN pour acheter des jeux moins chers. pic.twitter.com/IozwoO6gsi – Base de données Steam (@SteamDB) 29 juillet 2020

Il existe de nombreux jeux Steam gratuits dont vous n’avez pas besoin pour inciter Valve à vous laisser jouer, si vous êtes à court d’argent en ce moment.