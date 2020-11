Les champions du record toujours intéressés par Denis Zakaria de Gladbach

Déjà en pré-saison, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Bayern avait un œil sur Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach. Cela devrait toujours être le cas. Jamal Musiala rapporte une expérience embarrassante lors de l’entraînement et l’ancien médecin de l’équipe Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt est de retour contre Pep Guardiola. Ici vous pouvez trouver toutes les nouvelles et rumeurs sur le FC Bayern.

Le Bayern toujours intéressé par Dennis Zakaria de Gladbach

Denis Zakaria de Gladbach n’a pas disputé de match de compétition depuis mars en raison d’une blessure au genou, mais de nombreuses équipes de haut niveau européennes restent intéressées par le milieu de terrain, y compris le FC Bayern.

Comme Ciel a rapporté qu’il aurait dû y avoir « de multiples échanges » entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern à cause de Zakaria. Selon cela, le scout en chef Marco Neppe est un grand fan des Suisses. Le joueur de 23 ans ne sera probablement un sujet sur Säbener Straße que pour l’été prochain.

Zakaria a encore un contrat sur le Bas-Rhin jusqu’en 2022 et était déjà candidat à Munich cet été. Mais le Bayern n’est pas seul dans leur intérêt. Comme le image Signalé il y a quelques semaines, Manchester City s’intéresse également à la Confédération et serait prêt à mettre environ 40 millions d’euros sur la table.

FC Bayern: Jamal Musiala fait l’éloge de son mentor Müller

Jamal Musiala pourrait à nouveau être l’un des talents du Bayern qui restera dans la première équipe sur le long terme. L’un des derniers à avoir réussi avant lui était Thomas Müller, qui soutient le jeune autant qu’il le peut. « Il m’a donné des conseils qui feront de moi un meilleur joueur », a révélé Musiala dans une interview sur le site du club.

Le joueur de 17 ans a également signalé un moment inconfortable de ses premiers mois avec l’équipe professionnelle. « J’ai été percuté par Hansi Flick pendant l’exercice de rondo. Cela m’a fait un peu mal », a admis Musiala.

Mais cela va encore mieux dans les jeux compétitifs. Avec son but contre Schalke lors de la première journée, l’international junior anglais a remplacé Roque Santa Cruz en tant que plus jeune buteur de l’histoire du club. « C’est vraiment un honneur et je suis juste fier de faire partie de ce club. »

Le joueur de 17 ans a déjà disputé huit matchs de compétition avec le Bayern cette saison, marquant deux buts en Bundesliga.

FC Bayern: Müller-Wohlfahrt aurait eu besoin de Hoeneß à cause du dynamisme

Ce n’est plus un secret, les anciens médecins bavarois Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt et Pep Guardiola n’étaient pas particulièrement verts. Mull l’a confirmé à nouveau dans une interview avec le image.

« Nous ne pouvions pas nous réunir », a déclaré Müller-Wohlfahrt. « Il a interféré dans mes compétences. Mais je sais que faire des blessures », a déclaré le joueur de 78 ans. Mull a démissionné à cause de Guardiola, également parce que son ami de longue date Uli Hoeneß a dû purger sa peine de prison pour fraude fiscale.

« J’avais tellement besoin de lui. Il m’a toujours soutenu et a dit plus tard: Vous auriez pu méditer. Uli avait le pouvoir de dire: Pep, laissez les poubelles travailler en paix, il n’a jamais pris une mauvaise décision », dit Müller-Wohlfahrt.

Après le départ de Guardiola, Müller-Wohlfahrt est revenu en janvier 2017, mais l’été dernier, après plus de 40 ans avec le Bayern, c’était enfin terminé. Cliquez ici pour les nouvelles détaillées et l’explication pour laquelle l’icône du gardien de but Gianlugi Buffon l’a remercié.

