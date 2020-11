Les chaînes britanniques montrent la couverture électorale américaine, Film4 a l’apocalypse X-Men

Oh, vous savez qu’ils l’ont fait exprès. Andrew Neil lance la couverture de la BBC One US Election Night, son dernier événement de ce genre pour la BBC avant de passer à une nouvelle station de nouvelles au cours de la nouvelle année. Emily Maitlis fait de son mieux les imitations de Jeremy Paxman contre les producteurs alignés […]

The post UK Channels Show US Election Coverage, Film4 Has X-Men Apocalypse est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet