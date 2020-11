Les centres HPC du monde entier utilisent NVIDIA AI Fast Track

Les centres de calcul intensif du monde entier intègrent l’architecture GPU NVIDIA Ampere pour répondre aux demandes croissantes de modèles d’IA plus lourds, de la découverte de médicaments à la recherche énergétique.

Rejoignant ce mouvement, Fujitsu a annoncé un nouveau système exascale pour AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) basée au Japon, offrant 600 pétaflops de performances à l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées.

Ces débuts interviennent alors que la complexité des modèles a augmenté de 30000 fois au cours des cinq dernières années, avec une utilisation croissante de l’IA dans la recherche. Avec les applications scientifiques, ces ensembles de données volumineux peuvent être conservés en mémoire, ce qui permet de minimiser le traitement par lots et d’obtenir un débit plus élevé.

Pour alimenter ce prochain tour de recherche, NVIDIA a présenté lundi le GPU NVIDIA A100 80 Go avec la technologie HBM2e. Il double la mémoire à bande passante élevée du GPU A100 40 Go à 80 Go et fournit plus de 2 téraoctets par seconde de bande passante mémoire.

Les nouveaux GPU NVIDIA A100 de 80 Go permettent aux modèles et aux ensembles de données plus volumineux de fonctionner en mémoire avec une bande passante mémoire plus rapide, ce qui permet des calculs plus élevés et des résultats plus rapides sur les charges de travail. La réduction de la communication entre les nœuds peut augmenter les performances d’entraînement de l’IA de 1,4 fois avec la moitié des GPU.

NVIDIA a également introduit la nouvelle architecture NVIDIA Mellanox 400G InfiniBand, doublant le débit de données et offrant de nouveaux moteurs de calcul en réseau pour une accélération accrue.

L’Europe se lance dans le calcul intensif

L’Europe fait un bond en avant. Le consortium interuniversitaire italien CINECA a annoncé le système Leonardo, le supercalculateur IA le plus rapide au monde. Il exploite 14 000 GPU d’architecture NVIDIA Ampere et le réseau NVIDIA Mellanox InfiniBand pour 10 exaflops d’IA. Atos est sur le point de le construire.

Leonardo rejoint un pack croissant de systèmes européens sur les plates-formes NVIDIA AI soutenues par l’initiative EuroHPC. Son voisin allemand, le Jülich Supercomputing Center, a récemment lancé le premier système AI exascale alimenté par GPU NVIDIA à être mis en ligne en Europe, fournissant la plate-forme d’IA la plus puissante de la région. Le nouveau système Jülich conçu par Atos, surnommé JUWELS, est un supercalculateur 2,5 exaflops AI qui a remporté le 7e rang de la dernière liste TOP500.

Ceux qui montent également à bord incluent le supercalculateur MeluXina du Luxembourg; IT4Innovations National Supercomputing Center, le supercalculateur le plus puissant de République tchèque; et le supercalculateur Vega à l’Institut des sciences de l’information de Maribor, en Slovénie.

L’Université de Linköping prévoit de construire le supercalculateur d’intelligence artificielle le plus rapide de Suède, baptisé BerzeLiUs, basé sur l’infrastructure NVIDIA DGX SuperPOD. Il devrait fournir 300 pétaflops de performances d’IA pour la recherche de pointe.

NVIDIA construit Cambridge-1, un SuperPOD DGX à 80 nœuds avec 400 pétaflops de performances d’IA. Ce sera le supercalculateur d’IA le plus rapide du Royaume-Uni.Il est prévu d’être utilisé dans la recherche collaborative au sein de la communauté de l’IA et de la santé du pays dans les universités, l’industrie et les startups.

À pleine vapeur en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord prend le tour du supercalcul de l’IA exascale. Le NERSC (le centre de calcul scientifique national de la recherche énergétique des États-Unis) adopte NVIDIA AI pour des projets sur Perlmutter, son système contenant 6 200 GPU A100. Le NERSC revendique maintenant 3,9 exaflops de performances d’IA.

NVIDIA Selene, un cluster basé sur le DGX SuperPOD, fournit une architecture de référence publique pour les clusters GPU à grande échelle qui peuvent être déployés en quelques semaines. Le système NVIDIA DGX SuperPOD a décroché la première place sur la liste Green500 des supercalculateurs les plus efficaces, atteignant un nouveau record mondial d’efficacité énergétique de 26,2 gigaflops par watt, et il a établi huit nouveaux jalons de performances pour l’inférence MLPerf.

L’Université de Floride et NVIDIA construisent le supercalculateur d’IA le plus rapide au monde dans le monde universitaire, dans le but de fournir 700 pétaflops de performances d’IA. Ce partenariat place UF parmi les principales universités américaines d’IA, fait progresser la recherche universitaire et aide à relever certains des défis les plus complexes de Floride.

Au Laboratoire national d’Argonne, les chercheurs utiliseront un groupe de 24 systèmes NVIDIA DGX A100 pour scanner des milliards de médicaments à la recherche de traitements contre le COVID-19.

Le laboratoire national de Los Alamos, Hewlett Packard Enterprise et NVIDIA s’associent pour fournir des technologies de nouvelle génération afin d’accélérer le calcul scientifique.

Tous à bord en APAC

Les supercalculateurs dans la région APAC seront également alimentés par l’architecture NVIDIA Ampere. Le moteur de recherche coréen NAVER et le service de messagerie japonais LINE utilisent un DGX SuperPOD construit avec 140 systèmes DGX A100 avec 700 pétaflops de performances IA de pointe pour étendre la recherche et le développement de modèles de traitement du langage naturel et de services d’IA conversationnelle.

L’Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres, ou JAMSTEC, met à niveau son simulateur terrestre avec des GPU NVIDIA A100 et NVIDIA InfiniBand. On s’attend à ce que le supercalculateur ait 624 pétaflops de performances AI de pointe avec une performance théorique maximale de 19,5 pétaflops de performances HPC, ce qui aujourd’hui se classerait parmi les supercalculateurs TOP500.

Le Centre indien de développement de l’informatique avancée, ou C-DAC, met en service le supercalculateur d’IA le plus rapide et le plus grand du pays, appelé PARAM Siddhi – AI. Construit avec 42 systèmes DGX A100, il offre 200 exaflops de performances d’IA et relèvera les défis de la santé, de l’éducation, de l’énergie, de la cybersécurité, de l’espace, de l’automobile et de l’agriculture.

Bouclez votre ceinture. La recherche scientifique dans le monde n’a jamais profité d’une telle course.