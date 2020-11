Les centrales Galaxy Tab S7 et Tab S7 + de Samsung sont en vente à des remises irrésistibles

Il ressemble au Folie du vendredi noir a débuté prématurément chez un certain nombre de grands détaillants américains et s’étendra un peu plus longtemps que d’habitude chez beaucoup d’autres, ce qui signifie que vous avez encore beaucoup de temps pour décider exactement ce que vous voulez acheter et combien vous êtes prêt à passer ces vacances saison des achats sur divers appareils mobiles et gadgets.

Là encore, il peut parfois être judicieux d’appuyer sur la gâchette tôt lorsque vous trouvez la bonne offre sur le meilleur produit disponible dans une certaine catégorie, libérant ainsi votre emploi du temps pour pouvoir réellement profiter de votre dîner de Thanksgiving. Entrez les dernières réductions offertes par Amazon pour Les nouveaux Galaxy Tab S7 et Tab S7 + de Samsung, qui sont sans aucun doute les meilleures ardoises Android que l’argent puisse acheter aux États-Unis aujourd’hui, ainsi que les meilleures alternatives iPad Pro sur le marché avant Noël.

Déjà marqués pour Prime Day il y a quelques semaines, les deux centrales Snapdragon 865+ sont en vente à des prix plus bas que jamais en ce moment, du moins dans certaines configurations. Le modèle plus petit et légèrement plus humble, par exemple, coûte 150 $ de moins que d’habitude avec 128 Go d’espace de stockage interne et un compte de 6 Go de RAM dans des teintes argent et bronze lorsque vous appliquez un coupon spécial avant d’ajouter la tablette de 11 pouces à votre panier.

Le « régulier » La Galaxy Tab S7 est disponible à un prix encore plus élevé de 200 $ dans une variante de stockage de 256 Go contenant 8 Go de mémoire, et la même réduction s’applique à l’ardoise de 512 Go avec un nombre de RAM identique.

Le 12,4 pouces Le Samsung Galaxy Tab S7 +, quant à lui, peut être acheté avec environ un mois avant le Black Friday à 150 $ de réduction sur son prix catalogue de 849,99 $ dans une configuration de stockage d’entrée de gamme de 128 Go. Cette démarque peut être augmentée jusqu’à 200 $ pour une variante de 256 Go qui met également à niveau le nombre de mémoire de 6 à 8 concerts, mais quelle que soit l’option que vous finirez par choisir, n’oubliez pas de maximiser vos économies en appliquant le nombre limité d’Amazon. coupons de temps à votre commande.

Outre la différence évidente de taille d’écran, les Galaxy Tab S7 et S7 + sont naturellement séparés par la capacité de leur batterie, et peut-être plus surprenant, par leur technologie de reconnaissance d’empreintes digitales et d’affichage. À savoir, le modèle plus grand et plus coûteux est livré avec un magnifique panneau Super AMOLED et un scanner d’empreintes digitales « invisible », tandis que le 11 pouces se contente d’un écran LCD 120 Hz légèrement moins étonnant et d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.