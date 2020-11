Les célébrations de Noël ont porté un coup dur alors que les scientifiques avertissent que les restrictions de verrouillage devraient être renforcées

Les familles qui espéraient fêter Noël ensemble ont subi un coup dur après que les conseillers médicaux du gouvernement ont averti que les restrictions à plusieurs niveaux de Covid-19 pourraient devoir être resserrées à partir du mois prochain pour contrôler la propagation de la maladie. en place en Angleterre une fois le verrouillage national terminé le 2 décembre. Le bulletin i politique a coupé le bruit, mais le Dr Susan Hopkins, directrice adjointe de Public Health England et conseiller médical du NHS test and trace, a déclaré que les restrictions de niveau 1 avaient eu «peu d’effet» sur le contrôle de la propagation du virus, tandis que l’efficacité de Les règles de niveau 2 avaient varié selon les endroits. Renforcer les niveaux «Je pense que lorsque nous examinerons les niveaux qui pourraient exister à l’avenir, nous devrons penser à les renforcer afin de nous permettre de passer les mois d’hiver jusqu’à ce que le vaccin soit disponible pour tout le monde», a déclaré le Dr Hopkins à la presse de Downing Street. conférence. Les commentaires semblaient sonner le glas de tout espoir que le public aurait pu avoir de célébrer un Noël plus normal cette année. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il était «trop tôt pour dire» sous quel type de mesures Covid les gens vivront pendant les fêtes. Le No10 subit une pression intense de la part des chefs d’entreprise et des députés conservateurs pour assouplir considérablement les restrictions le mois prochain. Le Dr Susan Hopkins lors d’un point de presse à Downing Street, Londres, sur le coronavirus (Photo: PA) Cela survient alors que M. Hancock a révélé que 25329 autres cas de la maladie ont été signalés, et 413 autres décès. Plus tôt dans la journée, le secrétaire à la Santé avait tenté d’insuffler un peu d’optimisme dans les perspectives immédiates, lorsqu’il a déclaré que les proches devraient pouvoir passer du temps avec leurs proches dans des maisons de retraite avant Noël grâce à une forte augmentation de la capacité de dépistage dans les semaines à venir. En savoir plus Les visites à domicile de soins auront lieu d’ici Noël après l’augmentation des tests Covid, promet Matt Hancock.La promesse fait suite aux protestations selon lesquelles les gens n’ont pas pu voir les membres de leur famille depuis le printemps en raison des mesures strictes imposées pour empêcher la propagation du coronavirus. Beaucoup ont été laissés en train de gesticuler chez leurs proches à travers les fenêtres parce qu’il leur est interdit de mettre les pieds à l’intérieur.Un programme pilote a été lancé lundi dans le Hampshire, le Devon et Cornwall dans lequel les visiteurs des maisons de retraite sont testés pour s’assurer qu’ils sont exempts du virus que le gouvernement vise à se déployer à travers l’Angleterre avant les fêtes de fin d’année. Visites à domicile «Notre objectif est de nous assurer que nous avons les tests disponibles dans chaque maison de soins d’ici Noël – pour nous assurer que les gens peuvent passer un test et donc voir leurs proches en toute sécurité, c’est l’objectif. Nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur des services sociaux pour essayer de faire en sorte que cela se produise », a déclaré M. Hancock à la BBC. Le membre du Cabinet a également confirmé que 40 nouvelles cliniques «Long Covid» seront mises en place à travers l’Angleterre d’ici la fin du mois pour aider ceux qui souffrent des effets à long terme de la maladie. Au total, 43 cliniques spécialisées fonctionneront, réunissant des médecins, des infirmières et des thérapeutes pour aider les milliers de personnes aux prises avec des symptômes débilitants dus au virus des mois après avoir été infectées.

