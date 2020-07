Les casques IRIS utilisent des algorithmes pour améliorer les performances humaines

Une paire d’écouteurs sans fil pilotés par algorithme est présente dans cette vidéo sous-titrée produite par Dezeen pour la marque de technologie audio IRIS.Le produit hautement conçu, appelé IRIS Flow Headphones, intègre une technologie intégrée qui vise à engager le cerveau humain.IRIS est une startup britannique la plus connue. pour le développement d’un logiciel breveté qui améliore numériquement le son pour recréer les qualités d’une expérience d’écoute en direct.La marque audio britannique IRIS a conçu une paire d’écouteurs sans fil « IRIS va changer la façon dont vous écoutez l’audio pour toujours », déclare le fondateur de la marque Jacobi Anstruther. « En présentant l’audio comme vous le feriez en direct, IRIS crée non seulement un son immersif considérablement amélioré, mais engage également le cerveau de manière unique pour créer une écoute active. » Les écouteurs sont conçus pour stimuler un état neurologique dans lequel le cerveau est Cet état d’esprit, communément appelé «état de flux», encourage les individus à écouter le son plus activement. «Écouter de la musique avec IRIS améliore l’engagement et l’absorption de la musique et stimule davantage le cerveau», explique Joydeep Bhattacharya, professeur de psychologie à Goldsmiths, qui a mené une étude indépendante sur les effets de la technologie IRIS. « Cela peut à son tour conduire à un état de flux pour l’auditeur car il écoute plus activement – son cerveau est plus engagé. » Le casque est disponible en noir ou en blanc et peut être acheté via Indiegogo. Les tables et les vases fabriqués par des robots présentent des textures de surface créées à l’aide d’algorithmes IRIS prévoit de lancer les écouteurs avec une campagne appelée « Find Your Flow », qui explorera les effets de l’état de flux et de l’audio immersif sur les performances humaines et le bien-être mental. des gens des industries créatives, la campagne mettra également en vedette les pilotes de course de Formule 1 Max Verstappen et Alex Albon d’Aston Martin Red Bull Racing, partenaire d’IRIS.Cette vidéo sous-titrée a été produite par Dezeen pour IRIS, une marque britannique spécialisée. en technologie audio.En savoir plus sur les écouteurs IRIS Flow ›

Troy Lee Designs D3 Silhouette Casque de descente Noir Blanc Argent taille : XS * Construction légère de coquille de fibre de verre * 20 ports d'entrée et d'échappement à débit élevé * EPS et nouvelle forme de forme de tête pour améliorer la performance d'impact articles: Troy Lee Designs D3 Silhouette Casque de descente

Troy Lee Designs D3 Silhouette Casque de descente Bleu Argent taille : S * Construction légère de coquille de fibre de verre * 20 ports d'entrée et d'échappement à débit élevé * EPS et nouvelle forme de forme de tête pour améliorer la performance d'impact articles: Troy Lee Designs D3 Silhouette Casque de descente

Troy Lee Designs D3 Silhouette Casque de descente Blanc Turquoise Bleu taille : S * Construction légère de coquille de fibre de verre * 20 ports d'entrée et d'échappement à débit élevé * EPS et nouvelle forme de forme de tête pour améliorer la performance d'impact articles: Troy Lee Designs D3 Silhouette Casque de descente