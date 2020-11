Les cas quotidiens dépassent les 30000 alors que le chef du NHS affirme que des restrictions plus strictes pourraient continuer après le verrouillage

Les cas de coronavirus au Royaume-Uni ont grimpé à plus de 30000 hier, craignant que l’écart de cinq jours entre l’annonce du nouveau verrouillage en Angleterre et son entrée en vigueur n’ait provoqué un pic d’infections.Le directeur médical du NHS England, le professeur Stephen Powis, a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street qu’il appartenait aux ministres de décider si les restrictions d’un mois en Angleterre devaient se poursuivre au-delà du 2 décembre, alors que d’autres pays décidaient de prolonger leurs verrouillages pour enrayer la deuxième vague. les chiffres officiels ont montré que jeudi il y avait 33470 autres cas confirmés au Royaume-Uni, le chiffre quotidien le plus élevé enregistré depuis le début de l’épidémie, un bond par rapport à 22950 la veille. Plus de 30000 d’entre eux se trouvaient en Angleterre.UptickLe verrouillage d’un mois a été annoncé par Boris Johnson le 31 octobre mais n’est entré en vigueur que le 5 novembre.Separément, l’étude React de l’Imperial College de Londres a suggéré qu’environ 100000 nouvelles infections à coronavirus se produisaient par jour en L’Angleterre au début du deuxième lock-out la semaine dernière: les infections ont fortement augmenté dans tout le pays avec plus d’une personne sur 80 infectée, soit le double de ce qui avait été signalé début octobre. Ils ont observé une baisse de la prévalence à la fin du mois d’octobre, puis une augmentation rapide au début du mois de novembre.Prof Powis a minimisé la dernière augmentation quotidienne des cas, affirmant que la moyenne mobile sur sept jours était plus proche de 22000.Mais il a ajouté: » Il est clair que les taux d’infection ont augmenté. Ce qui est vraiment important, c’est de réduire ces taux d’infection. »Un deuxième verrouillage national en Angleterre a commencé le 5 novembre (Photo: OLI SCARFF / AFP via Getty Images) Il y a maintenant plus de 12700 personnes hospitalisées atteintes d’un coronavirus en Angleterre – en hausse de 3827 il y a un mois. Le professeur Powis a déclaré: «Ce nombre continuera malheureusement d’augmenter si les taux d’infection continuent d’augmenter dans nos communautés.» Cependant, il a déclaré qu’il faudrait encore plusieurs jours avant que l’impact du verrouillage à l’échelle de l’Angleterre ne devienne clair. «Ne pas revenir à la normale» Il a ajouté: «Il est important de ne pas simplement plafonner à un niveau élevé, il est important que les taux d’infection baissent, donc stabiliser R autour de 1 est utile, mais il faut vraiment descendre en dessous de 1 et c’est ce que les restrictions nationales actuelles sont conçues pour faire. »Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était juste que le verrouillage en Angleterre se termine le 2 décembre, le professeur Powis a déclaré:« Il est clair que lorsque nous sortirons du verrouillage en décembre, c’est une question pour nos élus. Nous ne reviendrons pas complètement à la normale… «Nous devons voir ce qui se passera au cours des prochaines semaines et je suis sûr qu’à l’approche du début décembre, le gouvernement – tout comme les scientifiques – examinera les données au cours des semaines. en novembre, puis en considérant le meilleur menu de mesures en décembre. En savoir plus Le Cabinet s’apprête à s’opposer à la rapidité de la levée des règles anti-Covid au Royaume-Uni après la découverte d’un vaccin «De toute évidence, c’est à juste titre une décision du gouvernement.» L’étude impériale a montré que la région avec la prévalence la plus élevée d’infection était en le nord-ouest, avec 2,4% début novembre contre 1,2% début octobre, malgré les restrictions les plus lourdes du système à plusieurs niveaux, niveau 3, en place dans les grandes villes du nord-ouest comme Liverpool et Manchester à la fin octobre. Interrogé par i si ces chiffres montraient que le système à plusieurs niveaux n’avait pas fait assez pour réduire les infections, le professeur Powis a déclaré: «Je suis convaincu que le système à plusieurs niveaux a eu un effet sur la transmission du virus et le nombre d’infections dans la communauté. «Si vous regardez à Liverpool, par exemple, je peux certainement dire du point de vue du NHS que nous commençons à voir certains des effets du niveau 3 et que nous commençons à voir que le nombre de patients à Liverpool Universi ty hôpitaux avec Covid est maintenant moins qu’il y a une semaine. »

