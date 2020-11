Les cas manquants d’Amazon UK PS5 examinés alors qu’Amazon reste silencieux

La journaliste indépendante Bex April May a par inadvertance fini par enregistrer le déballage d’une friteuse à air à partir d’un paquet Amazon UK qui aurait dû abriter une PlayStation 5. Lorsqu’elle est allée sur Twitter pour partager son expérience, des centaines de personnes ont répondu avec des expériences similaires – presque toutes les documentés. Les gens ont tout reçu sauf la PS5 – nourriture pour animaux de compagnie, appareils de cuisine, équipement de fitness – vous l’appelez.

Heureux # PS5 jour tout le monde. J’ai essayé de documenter notre dévoilement, mais Amazon nous a trompés avec une friteuse à air non sollicitée à la place (après avoir donné le mot de passe de livraison). Quelqu’un d’autre a eu ce problème aujourd’hui? pic.twitter.com/99IUSzSJUU – Bex avril mai (@bexlectric) 19 novembre 2020

Compte tenu du nombre de cas documentés, l’expérience de May n’était pas isolée et avec Amazon étant frustrante maman, elle a décidé d’enquêter sur l’affaire au nom de l’IGN. L’article m’a accroché du début à la fin, et j’ai tendance à penser que May est sur le point de découvrir le crime organisé étant donné les similitudes dans tous les cas de PS5 manquantes. Dans la majorité des cas, des clients déçus ont signalé des choses comme des boîtes refermées avec du ruban plastique transparent (Amazon utilise son propre ruban de marque), des conducteurs agissant de manière bizarre en dehors de leurs résidences (comme ce type filmé), Amazon affirmant que la PS5 avait été livrée puis se rétractait rapidement. la mise à jour, et ainsi de suite.

May a mis la main sur un ancien employé d’Amazon qui a offert des informations intéressantes sous couvert d’anonymat. Ils ont révélé qu’il est pratiquement impossible pour les employés d’entrepôt de voler des articles compte tenu des mesures de sécurité en place. Ils ont donné l’exemple d’une personne surprise en train de sortir avec quelque chose d’aussi peu qu’une carte MicroSD, et ont dit que voler quelque chose d’aussi gros qu’une PS5 ne passerait pas inaperçu.

«Tout le personnel de l’entrepôt passe par des points de contrôle de sécurité habités pour sortir de l’entrepôt, et tout le monde, y compris la direction, doit passer par un tourniquet avec une fonction de recherche de générateur de nombres aléatoires», a déclaré l’ancien employé d’Amazon à May. «Une personne sur 10 est sélectionnée, et si c’est le cas, elle doit se soumettre à un détecteur de métaux et sortir ses poches.»

Et les chauffeurs-livreurs? Une autre des sources anonymes de May a révélé qu’il est possible que les conducteurs soient corrompus. Cette source travaillait auparavant pour une entreprise chargée de livrer les produits Apple et l’un de leurs chauffeurs-livreurs a été approché dans un dépôt et a offert de l’argent pour des iPad. Cependant, la source Amazon de May n’a pas entièrement soutenu cette théorie.

«Tout ce que vous faites, de l’itinéraire que vous empruntez, aux colis et aux retours est suivi par une application», selon l’ancien travailleur d’Amazon. «Il n’y a, cependant, rien pour empêcher les gangs d’attendre des partenaires de livraison à l’extérieur des dépôts ou sur les routes et de voler des colis dans leurs véhicules – et franchement rien pour vous protéger, en tant que partenaire de livraison, si cela se produit, à part appeler le police et assistance aux chauffeurs d’alerte.

Pourtant, il n’y a aucune preuve concrète de quoi que ce soit et l’enquête d’Amazon semble n’avoir produit aucun résultat jusqu’à présent. Mais – encore une fois – la quantité de PS5 manquantes commandées via Amazon et les similitudes dans ces cas indiquent un effort organisé pour voler les consoles. Et avec des milliers de PS5 se retrouvant entre les mains de groupes de scalpers, on est enclin à penser que beaucoup d’entre eux ont simplement été volés plutôt que achetés pour la revente à un prix plus élevé.

Sony a refusé la demande de commentaires de May.

[Source: IGN]