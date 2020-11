Les cas de Covid-19 se stabilisent alors que les restrictions prennent fin

Le Pays de Galles a commencé à voir une «stabilisation» des taux de cas de Covid-19, a déclaré le ministre de la Santé du pays, Vaughan Gething, à la suite du verrouillage du coupe-feu de 17 jours. Le court verrouillage, qui s’est terminé quelques jours seulement après la mise en œuvre des restrictions de verrouillage de quatre semaines en Angleterre, a ordonné aux gens de rester chez eux, les visites à domicile étant interdites pour la plupart, et les pubs, restaurants, gymnases et tous les magasins non essentiels ont été fermés. Gething a déclaré dimanche: «Nous pensons que nous commençons à voir un plateau, une stabilisation, dans les taux de coronavirus à travers le pays», mais a ajouté qu’il était toujours à un taux élevé, ce qui signifie qu’il y a «encore un réservoir de coronavirus à l’intérieur Il a déclaré que le plein impact du verrouillage ne serait pas perçu avant deux semaines en raison du retard dans la mise en œuvre des mesures et de voir les résultats.Les restrictions ont-elles fonctionné? Les habitants du Pays de Galles peuvent désormais rencontrer des groupes de jusqu’à quatre personnes provenant d’autres ménages dans un pub, un restaurant ou un café (Photo: Getty) Le Pays de Galles est entré en lock-out avec 761 cas enregistrés, qui sont passés à 1 324 le jour suivant. La plupart des cas sont restés par milliers tout au long de la période coupe-feu, le plus grand nombre étant enregistré 10 jours après le verrouillage le 2 novembre, avec 1646.Le dimanche, les cas de Covid-19 du Pays de Galles sont tombés à 744, tandis que ceux de l’Angleterre ont été enregistrés à 18293 et ​​ceux de l’Écosse à 1 115 – une réduction significative depuis le début des restrictions à court terme. Les cas sont restés dans les centaines depuis deux jours maintenant, c’est pourquoi les données de cette semaine seront importantes pour voir s’il y a une baisse soutenue du nombre.Le nombre de décès dus à Covid-19 au Pays de Galles a suivi une tendance similaire mais encore une fois besoin de plus données pour montrer une réduction soutenue des effectifs, car ils ont fluctué dans tout le coupe-feu. Le Pays de Galles a commencé le verrouillage avec 11 morts le 23 octobre, atteignant un pic de 25 le 1er novembre. Selon les dernières données, il n’y a eu que deux décès le 6 novembre. Quelles sont les nouvelles règles? À partir de lundi, des groupes de quatre personnes au maximum de ménages différents peuvent se rencontrer dans les pubs, restaurants et cafés, et les gens peuvent voyager partout au Pays de Galles. Les magasins non essentiels peuvent également rouvrir. Certaines mesures mises en œuvre avant le coupe-feu, comme le couvre-feu de 22 heures sur les ventes d’alcool, se poursuivront, tandis que les pubs, restaurants, gymnases, salons de coiffure, lieux de culte et magasins non essentiels peuvent désormais rouvrir et les supermarchés peuvent vendre. les articles non essentiels à nouveau.Toutes les écoles ont rouvert comme d’habitude le lundi 9 novembre.Les gens peuvent se réunir à l’intérieur des maisons avec des membres d’un autre ménage s’ils font partie d’une bulle. Rencontrer quelqu’un qui ne fait pas partie d’une bulle dans le jardin de quelqu’un n’est pas autorisé.Jusqu’à 15 personnes peuvent désormais participer à une activité intérieure organisée, tandis que jusqu’à 30 peuvent le faire dans une activité extérieure organisée à condition que des masques faciaux, une distanciation sociale et les mesures d’hygiène sont respectées. Les conseils du gouvernement sont que les habitants du pays de Galles doivent toujours éviter les déplacements et le travail non essentiels à domicile lorsque cela est possible. Les voyages entre le Pays de Galles et l’Angleterre sont interdits, sauf s’ils sont essentiels. Pourquoi le verrouillage n’a-t-il été que 17 jours? Comme un verrouillage de «disjoncteur», le «coupe-feu» était une brève rafale de restrictions de verrouillage strictes destinées à briser la chaîne de transmission Covid-19, dans le but de contourner le besoin d’un verrouillage plus long plus tard, cela pourrait nuire considérablement à l’économie. Le premier ministre Mark Drakeford a exhorté le public gallois à réduire le nombre de personnes qu’ils voient ainsi que le temps passé avec eux maintenant que les restrictions ont été levées, avertissant que les gens ne devraient pas «jeter tout le travail acharné» du coupe-feu. Il a déclaré: «Nous devons tous penser à notre propre vie et à ce que nous pouvons tous faire pour assurer la sécurité de nos familles. Nous devons arrêter de penser à la limite maximale des règles et règlements. »

Inebios Fleur de Bach n°19 Larch - Meleze Bio 10ml La Fleur de Bach n°19 Larch / Meleze Bio de Inebios convient à ceux qui se considèrent comme moins bons ou moins capables que leur entourage, qui s'attendent à échouer, qui sentent qu'ils ne réussiront jamais, et donc ne prennent pas de risques ou ne font jamais l'effort qui leur permettrait d'atteindre le

Pirelli Pneu Cross Arrière Pirelli Scorpion MX32 MidSoft 19“ Pirelli détient pas moins de 60 championnats du monde de motocross. Cela a été réalisé avec des pilotes tels que Tony Cairoli et Jeffrey Herlings.Le Scorpion MX32 a été lancé début 2016 après un long développement avec les meilleurs pilotes de motocross du monde. Cairoli ne se contente que du meilleur, alors

Pirelli Pneu Cross Arrière Pirelli Scorpion MX32 MidSoft 19“ Pirelli détient pas moins de 60 championnats du monde de motocross. Cela a été réalisé avec des pilotes tels que Tony Cairoli et Jeffrey Herlings.Le Scorpion MX32 a été lancé début 2016 après un long développement avec les meilleurs pilotes de motocross du monde. Cairoli ne se contente que du meilleur, alors

Pirelli Pneu Cross Arrière Pirelli Scorpion MX32 MidSoft 19“ Pirelli détient pas moins de 60 championnats du monde de motocross. Cela a été réalisé avec des pilotes tels que Tony Cairoli et Jeffrey Herlings.Le Scorpion MX32 a été lancé début 2016 après un long développement avec les meilleurs pilotes de motocross du monde. Cairoli ne se contente que du meilleur, alors

Pirelli Pneu Cross Arrière Pirelli Scorpion MX32 MidSoft 19“ Pirelli détient pas moins de 60 championnats du monde de motocross. Cela a été réalisé avec des pilotes tels que Tony Cairoli et Jeffrey Herlings.Le Scorpion MX32 a été lancé début 2016 après un long développement avec les meilleurs pilotes de motocross du monde. Cairoli ne se contente que du meilleur, alors

Pirelli Pneu Cross Arrière Pirelli Scorpion MX32 MidSoft 19“ Pirelli détient pas moins de 60 championnats du monde de motocross. Cela a été réalisé avec des pilotes tels que Tony Cairoli et Jeffrey Herlings.Le Scorpion MX32 a été lancé début 2016 après un long développement avec les meilleurs pilotes de motocross du monde. Cairoli ne se contente que du meilleur, alors