Les cas de Covid-19 dans les prisons ont atteint de nouveaux sommets en octobre

Plus de prisonniers en Angleterre et au Pays de Galles avaient un coronavirus en octobre qu’au cours des sept mois précédents de la pandémie combinée, ont montré de nouveaux chiffres du ministère de la Justice (MoJ). Fin octobre, 1 529 prisonniers avaient été testés positifs au Covid-19 depuis mars, soit une augmentation de 883 par rapport au chiffre de septembre, la flambée des cas exposant la «vulnérabilité» des établissements à la pandémie, selon le Prison Reform Trust. En outre, cinq prisonniers sont décédés après avoir été testés positifs pour Covid-19 en octobre – le premier décès de prisonnier depuis juin, portant le nombre total de décès en prison à 32, soit une augmentation de 18% par rapport à septembre. Il y a environ 79000 prisonniers en Angleterre et au Pays de Galles, dont environ 2% sont infectés malgré les tests de routine du personnel de première ligne et des délinquants Particulièrement difficile Un gardien de prison ferme une porte (Photo: BERTRAND GUAY / AFP / Getty) Peter Dawson, directeur de la prison Reform Trust, a déclaré qu’une augmentation des cas et des décès était «toujours un risque» une fois que la propagation du Covid-19 dans la communauté a commencé à augmenter. Il a déclaré que la gestion de la propagation du virus restait «particulièrement difficile» dans les prisons et que le gouvernement devait « Utiliser tous les outils disponibles pour assurer la sécurité des personnes ». Il a ajouté: « Cela devrait inclure l’option actuellement abandonnée de la libération anticipée conditionnelle pour les prisonniers à faible risque, et un frein aux infractions moins graves entraînant une peine d’emprisonnement en premier lieu. » Les prisons ont été placées sous un régime très restrictif au printemps, qui a été légèrement détendu pendant l’été et l’automne.Le protocole d’urgence a réduit le temps passé hors de la cellule pour les détenus à environ 30 minutes par jour, suspe Le gouvernement a mis fin à la libération anticipée des délinquants à faible risque, qui avait été introduite en avril pour aider à arrêter la propagation de la pandémie dans les prisons, à la fin du mois d’août. ont été réintroduits dans toutes les prisons d’Angleterre et du Pays de Galles et n’ont été suspendus de nouveau qu’en novembre, car le deuxième verrouillage national a été imposé.De plus, tous les délinquants qui arrivent des tribunaux et ceux qui sont transférés à travers le domaine de la prison sont maintenant régulièrement testés aux côtés de la ligne de front. personnel, mais la soudaine augmentation des cas – qui n’a augmenté que de 80 en septembre et de 20 en août – reste inexpliquée. Très alarmant La pandémie de Covid-19 a considérablement affecté la vie des prisonniers, de leurs familles et de ceux qui travaillent en prison. Nous voulons entendre les personnes incarcérées et les personnes qui se soucient d’elles parler de leur expérience de la pandémie jusqu’à présent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://t.co/kKZKOI5Ozk pic.twitter.com/eup8JIWrQD— Prison Reform Trust (@PRTuk) 10 juin 2020David Lammy, le secrétaire de la justice de l’ombre, a déclaré: «Ces chiffres sont très alarmants. L’augmentation rapide des infections à coronavirus dans les prisons reflète l’échec général du gouvernement à maîtriser le virus. «La vie du personnel et des détenus est en danger si ces flambées ne sont pas contrôlées, et il existe également un risque de transmission à la communauté au sens large. L’augmentation des cas présente des difficultés pour les fonctionnaires et les ministres des prisons, qui sont chargés de réduire les dommages à long terme liés à la soumission des détenus à un régime très restrictif, tout en protégeant le personnel et les autres détenus contre le virus. En octobre, l’inspecteur en chef des prisons, Peter Clarke, a déclaré à BBC Newsnight que la pratique consistant à enfermer les détenus dans des cellules pendant 23 heures par jour – pour réduire la propagation du coronavirus – faisait perdre espoir aux prisonniers. Pendant ce temps, une porte-parole du ministère de la Justice a déclaré que le service pénitentiaire «testait désormais régulièrement le personnel de première ligne et les délinquants» pour identifier et contenir plus rapidement les flambées. «Ceci, en plus des mesures que nous avons mises en place depuis mars, nous permettra de continuer à limiter la propagation du virus et sauver des vies », a-t-elle ajouté.

