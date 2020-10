Les cartes manuscrites de Scarlett Johansson et Colin Jost Save the Date

2020-10-30 20:30:08

Scarlett Johansson et Colin Jost ont écrit à la main leurs cartes «Save the date» pour «économiser de l’argent».

L’actrice et comédienne s’est mariée au cours du week-end et une photo a maintenant émergé de leurs rappels simples – mais efficaces – de conserver la date qui ont été remis à leurs invités avant la cérémonie.

La fiche indique: « Réservez la date! Scarlett + Colin se marient », avec la date et le lieu griffonnés. Une blague ajoutée à la fin disait également: « Nous essayons d’économiser de l’argent pour le mariage. »

La bonne nouvelle de Scarlett et Colin a été publiée sur le compte Instagram de l’organisation à but non lucratif Meals on Wheels America, quand ils ont posté une photo du ferry de Staten Island avec les mots «Jost Married» écrits sur l’image.

L’organisme de bienfaisance – qui lutte contre la faim et l’isolement dans la communauté des personnes âgées en fournissant des repas à travers le pays – a écrit: | Nous sommes ravis d’annoncer que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie intime avec leur famille immédiate et les amoureux, en suivant les précautions de sécurité COVID-19 comme indiqué par le CDC. Leur souhait de mariage est d’aider à faire une différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile en soutenant @mealsonwheelsamerica. Veuillez envisager de faire un don pour célébrer l’heureux couple en cliquant sur le lien dans notre bio. (sic »

Scarlett, 35 ans, avait précédemment déclaré que son nouveau conjoint « l’avait tué » quand il avait proposé « toute une situation James Bond ».

Elle a dit: « C’était surprenant – il a beaucoup de choses derrière ce bureau de presse qu’il cache. Il est très charmant et très attentionné et romantique. Mais oui, j’ai été surprise. Même si vous imaginez à quoi ressemblera ce moment, c’est quand même un beau moment. »

Pendant ce temps, Colin a précédemment admis qu’il avait « tellement peur » du mariage avant de se fiancer à l’actrice hollywoodienne.

Il a dit: « Je me marie et c’est une chose tellement folle. J’avais tellement peur du mariage pendant si longtemps parce que chaque fois que je parlais à quelqu’un qui venait de se marier, ou était sur le point de se marier, c’est comme: ‘Oh mon Dieu, tu dois le faire … Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Ensuite, vous parlez à quelqu’un qui est marié depuis cinq ans, et ils disent: « Ne vous précipitez pas … vous avez toute votre vie devant vous. N’ayez pas d’enfants. Ce sont les pires. » «

