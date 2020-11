Les cartes du mode nuit arrivent dans Call of Duty: Mobile

Image via Activision

Call of Duty: Mobile les fans peuvent désormais jouer aux cartes du jeu dans le noir. Activision a publié le mode nuit dans le titre mobile aujourd’hui.

C’est la première fois qu’un mode nuit complet arrive CODM. La carte Standoff a précédemment reçu une version d’Halloween qui a été jouée la nuit. Mais cette carte avait une pleine lune, ce qui donnait la même visibilité que la version de jour de la carte.

Le mode nuit est arrivé dans Crash, Summit et la nouvelle carte Hackney Yard. Les joueurs peuvent trouver le mode dans l’onglet «modes en vedette» du jeu. Seul le mode Match à mort en équipe peut être joué dessus.

Les cartes de nuit n’offrent quasiment aucune visibilité. Les joueurs sont cependant équipés de lunettes de vision nocturne pour voir de nuit. Le mode ne sera disponible que jusqu’au 22 novembre.

Plus tard cette saison, Activision publiera également la version nocturne du mode Attack of the Undead qui sera joué sur les mêmes cartes. En cela, les morts-vivants ne brilleront pas et pourront se cacher dans l’obscurité.

CODMLa 12e saison a débuté le 11 novembre et s’intitule «Going Dark». Outre le mode nuit, une nouvelle arme, un avantage et une classe de bataille royale arriveront cette saison. Le. Le pistolet de calibre 50 GS deviendra l’une des armes les plus puissantes de sa catégorie lors de sa sortie. Le nouvel avantage est le Launcher Plus qui permet aux joueurs d’équiper une pièce supplémentaire de munitions de lanceur. La nouvelle classe de bataille royale est le Refitter qui répare et augmente la durabilité de l’armure et du véhicule des joueurs. Le gadget de la classe donne aux alliés des packs d’armures qui réduisent les dégâts des balles.