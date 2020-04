Les caractéristiques de la variante Honda City Base 2020 dévoilées dans une nouvelle photo

Voici une photo d’espion suggérant ce que vous pourriez obtenir avec la variante de base de la prochaine nouvelle génération 2020 Honda City.

Selon les médias, le lancement de la nouvelle génération de Honda City 2020 a été reporté au mois de mai, le mois prochain. Plus tôt, Honda était censé dévoiler la berline en mars même. Selon nos sources de concessionnaires, deux d’entre eux ont déjà reçu les nouvelles unités avant le verrouillage.

La Honda City 2020 présentera de nombreuses fonctionnalités inédites. La nouvelle City sera désormais en concurrence plus féroce avec le lifting Hyundai Verna. Maintenant, Gaadiwaadi a divulgué les plans intérieurs de la variante de base de la nouvelle ville, suggérant les caractéristiques possibles.

Caractéristiques de la variante Honda City Base 2020

Commande de direction multifonction avec commandes audio et téléphoniques Système de musique 2 DIN avec Bluetooth et fonction d’appel Chargeur USB avant Nouveau compteur de vitesse analogique Twin Pod avec A MID AC manuel avec cadrans rotatifs (sans écran tactile) Sièges de couleur grise Thème du tableau de bord Dual Tone

Lire aussi: Honda lancera-t-elle la berline à hayon en Inde?

Il y a quelques autres fonctionnalités qui seront révélées plus tard, vers le lancement. Les caractéristiques de sécurité standard comprendront deux coussins gonflables avant, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière, système d’alerte de vitesse et rappel de ceinture de sécurité du passager avant

Les variantes haut de gamme bénéficieront de fonctionnalités haut de gamme comme un système d’infodivertissement à écran tactile de 20,3 cm avec Alexa intégré, une caméra Lane-Watch, des phares à LED, un toit ouvrant électrique, un contrôle AC automatique et bien plus encore. Les dispositifs de sécurité comprendront la surveillance de la pression des pneus, six airbags, VSA, des capteurs de stationnement avant, une caméra de stationnement arrière et l’aide au démarrage en côte.

Les options du moteur seront les mêmes que précédemment. La nouvelle City fonctionnera sur ses moteurs 1,5 litre i-VTEC et 1,5 litre i-DTEC. Les chiffres de puissance augmenteront d’une petite marge. De plus, il y a des chances que Honda puisse équiper le moteur à essence d’une petite technologie hybride douce.

Lisez aussi: 2020 Honda City pour obtenir ces 5 caractéristiques plus que la nouvelle Hyundai Verna

Enfin, la nouvelle City bénéficiera également de la combinaison diesel-CVT. Cette combinaison est d’abord apparue sur Amaze et a été bien appréciée des acheteurs. Le moteur à essence obtiendra un MT à 5 vitesses, tandis que le diesel obtiendra un MT à 6 vitesses. CVT sera offert avec les deux unités.