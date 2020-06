Les capacités AR de Snapchat n’ont fait qu’effleurer la surface

Depuis la sortie de Lens Studio en 2017, Snapchat a intensifié son utilisation de la réalité augmentée chaque année grâce à la sortie de nouveaux objectifs, fonctionnalités, jeux et un tout nouveau niveau d’interaction avec la communauté.

Snap Inc. a récemment annoncé, lors de son Snap Partner Summit 2020, une multitude de nouvelles fonctionnalités sympas et amusantes qui révolutionneront la façon dont nous utiliserons AR à l’avenir.

Women Love Tech a eu l’occasion de parler avec le SVP de Snap de Camera Platform, Eitan Pilipski, pour discuter des raisons des débuts de Snapchat en RA, de ce à quoi nous pouvons nous attendre et de ce qu’il attend avec impatience en particulier.

Eitan Pilipski (crédit: medium.com)

Lors du sommet en ligne de cette année, Snap Inc. a annoncé de nouvelles fonctionnalités, dont Snap Originals, un produit de contenu d’actualités, des offres de contenu majeures, une toute nouvelle façon de naviguer sur Snapchat.

Eitan Pilipski était enthousiasmé par l’introduction de l’apprentissage automatique (ML) dans Lens Studio. Lens Studio, sorti en 2017, est une application de bureau gratuite que les utilisateurs peuvent télécharger pour développer et construire leurs propres objectifs AR sur Snapchat. Maintenant, avec SnapML, Snapchat repousse ses limites créatives à la limite en permettant aux développeurs d’incorporer leurs propres modèles d’apprentissage automatique pour alimenter les objectifs qu’ils créent. Pour mettre tout cela en mouvement, Snap s’est associé à Wannaby, Prisma, CV2020 et plusieurs autres créateurs officiels d’objectifs.

L’enthousiasme de Pilipski envers SnapML est compréhensible car il a dit qu’il pourrait très facilement faire passer l’utilisation de la RA au niveau supérieur. Dans l’image ci-dessus, cette création Wannaby permet essentiellement aux utilisateurs de tester une paire de chaussures pour voir s’ils aiment le style en superposant le modèle sur les pieds des utilisateurs. Les outils d’apprentissage automatique peuvent même créer des fonctionnalités telles que des commandes vocales pour activer certains objectifs. Par exemple, une commande telle que « Hey Snapchat, rend mes cheveux roses », activerait par la suite un objectif capable de faire exactement cela. SnapML rend sa caméra encore plus intelligente qu’auparavant.

Pilipski a également parlé d’autres ajouts à Lens Studio, notamment les repères visuels et les expressions faciales (comme indiqué ci-dessus) qui améliorent le suivi du visage, les tout nouveaux modèles de geste de la main et une nouvelle interface utilisateur. Cela, a-t-il dit, non seulement rendrait les expériences des gens plus agréables et personnalisées, mais débloquerait également un tout nouveau niveau d’interactivité non seulement pour les utilisateurs de Snapchat, mais aussi pour la vaste communauté créative de Snapchat. Nous avons récemment vu Snapchat créer des lentilles AR pour soutenir la communauté LGBTQI +, ce qui n’est qu’un des exemples de la façon dont il rassemble des personnes de tous horizons.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de SnapML:

Le pack Camera Kit qui verra éventuellement des sociétés comme Nike, par exemple, intégrer la technologie AR de Snap dans leurs propres applications. Cela soulève la question: combien de portes cela ouvrira-t-il? Pourrions-nous bientôt utiliser AR pour essayer des vêtements à partir d’un site Web en ligne? C’est très probable. Mais cela pourrait aller encore plus loin et inspirer toute une génération à commencer à travailler dans la RA alors que les entreprises commencent à l’intégrer dans leurs modèles commerciaux. De nombreux emplois seraient ainsi créés.

Les dernières annonces AR de Snap montrent son engagement à stimuler l’interactivité et à encourager la participation en facilitant plus que jamais la créativité des utilisateurs. Bientôt, nous verrons peut-être AR sortir de nos smartphones (pas littéralement) et participer à notre vie quotidienne. Les possibilités sont infinies lorsque la créativité est alimentée par la RA.