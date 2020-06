Les caméras en direct de A&E se déroulent alors que la poursuite de la police se termine par la mort de l’homme noir: «Je ne peux pas respirer»

Est A&E permettre la brutalité policière? C’est ce que les enquêteurs étudient après la mort d’un Noir du Texas à la suite d’une poursuite policière dramatique, PD en direct les caméras ont capturé le tout.

Selon les rapports, Javier Ambler II rentrait chez lui après une partie de poker dans les premières heures du 28 mars 2019, quand un adjoint du shérif du comté de Williamson a remarqué qu’il n’avait pas atténué les phares de son SUV à la circulation venant en sens inverse.

Après une poursuite de 22 minutes, Ambler a fracassé son Honda Pilot au nord du centre-ville d’Austin à 1 h 45 du matin. Adjoint J.J. Johnson, qui est régulièrement présenté sur PD en direct, a sorti son arme et a ordonné au père de deux enfants de sortir de sa voiture, de lever les mains et de se mettre à terre.

Connexes: le fils de 12 ans de J.Lo l’a encouragée à soutenir les manifestations de George Floyd

Ambler, un joueur de football de 400 livres, serait sorti du véhicule et aurait montré ses mains. Johnson, qui est noir et beaucoup plus petit qu’Ambler, a sorti son Taser, ordonnant au conducteur de «descendre. Après qu’Ambler ait semblé se tourner vers la portière de sa voiture, Johnson aurait utilisé son Taser. Ambler est tombé sur un genou, s’est roulé sur le dos et le ventre et a agi comme s’il essayait de se lever.

Député adjoint Zachary Camden, qui est blanc et était aussi avec un PD en direct équipage cette nuit-là, est arrivé sur les lieux et a poussé son Taser dans le haut du dos d’Ambler « dans un mouvement d’étourdissement. » Alors que la lutte se poursuivait, les flics ont utilisé un Taser sur l’homme une troisième fois, mais le rapport n’a pas précisé quel député avait utilisé l’arme.

Les images de la caméra du corps ont capturé ce que seraient les derniers moments de la vie d’Ambler, montrant des députés lui criant dessus pour se coucher sur le ventre et mettre ses mains derrière son dos. Ambler leur plaide:

«J’ai une insuffisance cardiaque congestive. J’ai une insuffisance cardiaque congestive. Je ne peux pas respirer. «

Les députés répondent en criant des ordres, alors qu’Ambler leur dit entre deux halètements qu’il essaie de suivre leurs ordres. Il continue:

«Je ne résiste pas. Monsieur, je ne peux pas respirer… S’il vous plaît… S’il vous plaît. «

Les députés sont à ce stade au-dessus de l’homme du Texas et lui crient de mettre ses bras derrière son dos. Il supplie:

« Sauve-moi. »

A quoi un député répond:

« Faites ce que nous vous demandons de faire! »

Ambler répond en disant: «Je ne peux pas» avant qu’un des députés ne déploie son Taser une quatrième et dernière fois à 1 h 47. Les mains d’Ambler deviennent molles et les flics le menottent – puis, quelques instants plus tard, ils se rendent compte qu’il était inconscient et son pouls s’était arrêté.

Selon les rapports, les flics ont pratiqué la RCR sur l’ancien employé des postes de 40 ans pendant quatre minutes jusqu’à l’arrivée des médecins. Il a été déclaré mort à 2 h 37 – et des caméras de la téléréalité d’A & E auraient filmé tout le temps.

Connexe: Mark Wahlberg accusé d’avoir modifié la section «Crimes haineux» de la page Wikipedia

Bien que la mort d’Ambler n’ait jamais fait les gros titres à l’époque, la police a récemment cédé à des mois de pression de la presse locale et a publié des documents et des vidéos qui ont mis en lumière la nuit fatale.

Les détails de la rencontre meurtrière d’Ambler avec les députés du comté de Williamson apportent également un examen minutieux de la relation du département avec l’émission de télé-réalité. Les critiques soutiennent que la présence de caméras de télévision oblige les députés à surveiller la police de façon dramatique pour le bien de la télévision, par opposition à la sécurité publique réelle.

Procureur du district du comté de Travis Margaret Moore a déclaré à la presse:

«Il est très préoccupant pour quiconque parmi les forces de l’ordre que la décision de s’engager dans cette poursuite ait été motivée davantage par un besoin de divertissement que par la sécurité des citoyens du comté de Williamson.»

La division des droits civiques de Moore enquête toujours sur l’incident et prévoit de présenter l’affaire à un grand jury. Les enquêteurs disent que le shérif du comté de Williamson Robert Chody et PD en direct les producteurs ont bloqué à plusieurs reprises leurs demandes pour obtenir des preuves ou interroger les agents impliqués.

A&E, pour sa part, n’a pas diffusé de nouveaux épisodes de PD en direct pendant le weekend. Le réseau a annoncé la semaine dernière que les eps avaient été retirés de la programmation à la suite de George FloydDe la mort, et que des épisodes du spin-off Sauvetage en direct, qui suit les unités de secours d’urgence et les pompiers, jouera à sa place.

Un représentant d’A & E a déclaré:

«Par respect pour les familles de George Floyd et d’autres personnes qui ont perdu la vie, en consultation avec les services que nous suivons et en tenant compte de la sécurité de toutes les personnes impliquées, nous avons pris la décision de ne pas diffuser PD en direct Cette fin de semaine. »

Pensées??