Les calories comptées sur les menus et l’application de perte de poids mettent en péril la santé des personnes souffrant de troubles de l’alimentation, selon l’association Beat

Boris Johnson a été accusé de mettre en danger la santé des personnes souffrant de troubles de l’alimentation en faisant avancer les plans de comptage des calories dans les restaurants et les menus à emporter dans le cadre de la stratégie du gouvernement contre l’obésité. L’organisme de bienfaisance pour les troubles de l’alimentation Beat a déclaré qu’il avait exhorté Downing Street et Public Health England doit tenir compte de ses avertissements selon lesquels les personnes souffrant de troubles de l’alimentation et celles à risque de développer la maladie utiliseraient le nombre de calories pour manger moins.Une application de perte de poids planifiée dans le cadre de la stratégie pourrait également être utilisée à mauvais escient par des personnes souffrant de troubles de l’alimentation, en particulier dans la mesure où il peut être utilisé par les moins de 18 ans et les personnes de poids normal ou faible, a déclaré l’organisme de bienfaisance. La lettre d’information i politique a coupé le bruit Un rapport récent de Beat a appelé à des campagnes de santé publique sur l’obésité pour s’éloigner de la «honte du poids» et se concentrer sur les changements de comportement positifs et l’amélioration de l’estime de soi. » Exacerber les pensées et les comportements » Boris Johnson a parlé de la nouvelle stratégie contre l’obésité (Photo: numéro 10 Downing Stre et / PA Wire) Le rapport cite une recherche scientifique publiée en 2017 qui a révélé que les personnes souffrant d’anorexie mentale ou de boulimie mentale « commandaient des aliments avec beaucoup moins de calories lorsque le menu incluait un nombre de calories par rapport à quand il n’y avait pas de nombre de calories indiqué, alors que les personnes avec L’hyperphagie boulimique commandait des aliments avec beaucoup plus de calories lorsque l’information était fournie. »Le rapport Beat a déclaré:« Cela suggère que la politique proposée exacerberait les pensées et les comportements liés aux troubles alimentaires et augmenterait la détresse des personnes souffrant de troubles alimentaires. a exhorté le gouvernement à utiliser des tactiques fondées sur des données probantes pour lutter contre l’obésité, à éviter la promotion des régimes accélérés et à veiller à ce que des experts en troubles de l’alimentation soient consultés lors de l’élaboration de la nouvelle politique, mais à ce que cet avis ait été ignoré.Le directeur général de Beat, Andrew Radford, a déclaré: «Il est extrêmement décevant que le gouvernement ait choisi de mettre en danger la santé des personnes touchées par les troubles de l’alimentation. reconnaissent l’importance de lutter contre l’obésité, mais les risques de campagnes stigmatisantes et mal envisagées sur les personnes atteintes de troubles alimentaires doivent être pris en compte. »« Les causes complexes de l’obésité »Il a ajouté:« En particulier, nous craignons que la campagne encourager les personnes souffrant de troubles de l’alimentation à utiliser l’application de perte de poids promue, qui n’empêche pas les moins de 18 ans ou les personnes de poids normal ou faible de l’utiliser, même si elle ne leur convient pas. Sans garanties appropriées, ce qui pourrait être utile pour aider les personnes obèses risque de nuire aux personnes souffrant de troubles de l’alimentation. «Il est également inquiétant de voir un regain d’intérêt sur des mesures telles que l’étiquetage des calories, car les preuves montrent clairement que celles-ci risquent d’exacerber les troubles de l’alimentation de toutes sortes. «En outre, nous sommes déçus que le gouvernement ait choisi d’utiliser un langage qui blâme les personnes atteintes d’obésité. Au lieu de cela, nous aimerions plus d’attention aux causes complexes de l’obésité, qui pour certaines personnes peuvent inclure les troubles de l’alimentation. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Il y aura une consultation qui aura lieu sur une partie de ce qui oblige les entreprises à mettre une étiquette calorique sur les boissons alcoolisées. D’autres mesures ont été consultées dans le passé. «Ce que nous essayons de faire, c’est de s’attaquer à l’une des plus grandes crises sanitaires auxquelles le pays est confronté et l’une de ces choses qui, selon nous, peut être utile est de fournir aux gens des informations qu’ils besoin de faire des choix éclairés. »

Biocyte Ketoslim Perte de Poids 5 en 1 45 Sticks - Boîte 45 sticks de 2,25 g Biocyte Ketoslim Perte de Poids 5 en 1 45 Sticks est un dispositif médical qui agit efficacement sur la perte de poids. Ketoslim contient une formule unique à base d'ingrédients brevetés 100% naturels, spécifiquement élaborée pour aider à traiter l'excès

Les 3 Chênes Détoxlim Perte de Poids 500 ml - Bouteille 500 ml Les 3 Chênes Détoxlim Perte de Poids 500 ml est un aide-minceur sous forme de boisson qui favorise la perte de poids et effectue une action thermogénique sur l'organisme.Cette boisson est formulée à base de plantes favorisant la perte de poids comme la

NHCO Leptium perte de poids - 28 sticks Leptium est un complément alimentaire, en gélules, formule innovante associant plus de 3000 mg d'actifs par jour, dont des peptides brevetés, associés à de la caroube qui soutient la perte de poids grâce à une action sur la réduction de l'appétit. Contient également des souches microbiotiques uniques