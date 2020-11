Les bureaux de poste sont-ils ouverts en lock-out? Les règles sur le poste sous les nouvelles restrictions de Covid de l’Angleterre, expliquées

L’Angleterre est maintenant entrée dans son deuxième verrouillage national dans le but de réduire les cas de coronavirus, dans lesquels les détaillants non essentiels sont obligés de fermer aux côtés des gymnases, des coiffeurs et des salons de beauté. Les gens sont à nouveau invités à rester chez eux en dehors de faire de l’exercice à l’extérieur. ou de socialiser dans les espaces publics avec leur ménage ou une autre personne.Le verrouillage se déroulera du 5 novembre au 2 décembre, après que les députés ont voté massivement en faveur des nouvelles restrictions.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iMais avec la majorité des magasins fermés, que signifient les nouvelles restrictions pour les bureaux de poste? Les bureaux de poste seront-ils ouverts pendant le verrouillage? Les gens font la queue pour une succursale du bureau de poste près de London Bridge (Photo: Dominic Lipinski / PA) Lors du dernier verrouillage, qui a débuté en mars, les bureaux de poste étaient ouverts et les services de livraison postaux se sont poursuivis normalement. Le gouvernement a confirmé que les bureaux de poste allaient restent ouverts tout au long du mois de novembre et devraient suivre leurs horaires d’ouverture habituels. Toute personne visitant un bureau de poste doit porter un masque facial et respecter la distance sociale, conformément aux directives nationales de sécurité contre les coronavirus.Le site Web de Royal Mail explique les mesures qu’il a mises en place pour assurer la sécurité du personnel et des clients, notamment la modification de la garantie de temps lors de la livraison spéciale. heures d’ouverture des points de service client dans les bureaux de livraison locaux. Récemment, Royal Mail a lancé son nouveau service Parcel Collect qui est disponible six jours par semaine, et permet aux gens de récupérer leurs colis à leur porte à 72 pence par colis plus les frais de port. Quelles autres entreprises resteront ouvertes? Les bureaux de poste rejoignent une liste d’autres entreprises qui sont exemptées du verrouillage du coronavirus, bien qu’elles devront suivre les directives sécurisées de Covid-19 concernant les masques faciaux et la distanciation sociale.Les autres entreprises qui resteront ouvertes sont: Commerce de détail essentiel (supermarchés / jardineries / hors permis) Stations-service, réparation automobile et services de MOTBanques et sociétés de constructionDirecteurs de pompes funèbresLaveries et nettoyeurs à secServices médicaux et dentairesVétérinaires et animaleriesMagasins de fournitures agricolesInstallations de stockage et de distributionParcs de stationnement, toilettes publiques et aires de service d’autoroutes Aires de jeux extérieures

