Les Broncos sécurisent Ben Te’o pour le reste de 2020

Ben Te’o a répondu à un SOS de Brisbane, signant avec le club NRL pour le reste de la saison 2020.

L’entraîneur des Broncos, Anthony Seibold, cherchait des renforts après que le talonneur Jake Turpin (jambe) a rejoint de grands noms sur la touche avant le choc de jeudi avec Sydney Roosters.

On pense que Turpin a subi une fracture de la jambe et pourrait être absent jusqu’à six semaines.

Il a rejoint le capitaine Alex Glenn (jambe lacérée), David Fifita (genou), Tevita Pangai (suspension) et Jack Bird (genou) sur la touche.

Ben Te’o joue pour l’Angleterre (Getty)

Te’o, 33 ans, est lié aux Broncos depuis qu’il a été repéré à Brisbane après que son club de super rugby japonais Sunwolves a été mis à l’écart en mars en raison du coronavirus.

Seibold a contacté l’ancien international anglais de rugby Te’o – qui a joué pour la dernière fois en LNR en 2014 – avec les Sunwolves non impliqués dans la relance du Super Rugby en juillet.

L’ancien attaquant de l’État d’origine du Queensland, Te’o, revient à Red Hill après avoir disputé 75 matchs avec Brisbane de 2009 à 2012.

Au total, il a joué 152 matchs dans la LNR, également aux West Tigers et au sud de Sydney, où il a remporté un poste de premier ministre en 2014 avant de changer de code.

Ben Te’o en action pour South Sydney lors de la grande finale de 2014. (Sydney Morning Herald)

Il a joué 16 tests pour l’Angleterre, deux fois pour les Lions britanniques et irlandais et il a également joué un test de ligue pour les Samoa en 2008.

« C’est fou comment les choses fonctionnent, mais je suis juste excité de revenir jouer au rugby et de jouer avec les garçons et de vraiment travailler dur », a déclaré Te’o dans un communiqué.

« Le club avait une place ouverte et a besoin de quelques garçons et je suis prêt à venir aider et jouer mon rôle pour les Broncos. »

