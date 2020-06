Les Broncos Matt Lodge font la une des médias, Gorden Tallis répond

L’accessoire des Broncos de Brisbane, Matt Lodge, a défrayé la chronique dimanche après la défaite 59-0 de jeudi aux mains des Roosters de Sydney.

Lodge est devenu aujourd’hui le premier joueur des Broncos à parler aux médias après que les joueurs aient évité toute discussion après le match.

Le joueur de 25 ans s’est excusé auprès des fans pour la performance de son équipe tout en admettant qu’il « n’a pas été assez bon ».

« Je dois être honnête avec vous, nous avons le cœur brisé. Nous avons laissé tomber beaucoup de gens, notre personnel d’entraîneurs, les fans », a déclaré Lodge.

Matt Lodge. (Getty)

« Je vais commencer par moi-même, mon football n’a pas été assez bon ces deux dernières semaines et j’ai certainement du travail à faire et l’équipe n’a pas été assez bonne non plus.

« La performance que nous avons présentée était s —, il n’y a pas deux façons de penser à la ville, le club et tous ceux qui nous ont précédés méritent mieux.

« Il n’y a qu’une seule façon de se relever et c’est que chaque individu rentre chez lui, regarde bien dans le miroir et réalise combien de dégâts un résultat comme ça coûte. »

« Nous avons vécu cela au cours des deux derniers jours et l’examen minutieux de ce match a été implacable. »

Joey élimine les Broncos « doux »

Le résultat décevant contre les Roosters a incité la légende du club, Gorden Tallis, à publier un retrait cinglant du recrutement de son ancienne équipe après le match.

« Ils ont construit une installation de 30 millions de dollars plus rapidement qu’ils ne reconstruisent l’équipe », a déclaré Tallis plus tôt.

« De quoi ont-ils besoin depuis la retraite d’Allan Langer, de Darren Lockyer et de Kevin Walters? Une bonne moitié. »

Répondant aux commentaires de dimanche, Lodge a pris pour cible Tallis pour ne pas avoir aidé son ancienne équipe.

Faits saillants NRL: Broncos v Roosters – Round 4

Selon l’accessoire de Brisbane, Tallis n’a « jamais mis les pieds » à l’intérieur du centre d’entraînement des Broncos.

« Gordie est l’un des meilleurs attaquants qui ait jamais joué le jeu, donc tout ce qu’il dit, vous devez le prendre avec un peu de respect », a ajouté Lodge.

« Mais il n’a jamais mis les pieds dans le bâtiment, aidé aucun des jeunes joueurs, aidé le club à s’améliorer ou tendu la main pour dire s’il pouvait faire quelque chose pour nous aider à devenir de meilleurs joueurs. »

« Nous avons eu beaucoup de vieux joueurs qui sont revenus et qui nous ont aidés à nous améliorer, alors parfois vous n’avez qu’à vous contenter de ses critiques.

Gorden Tallis au cours de sa carrière avec les Broncos. (AAP)

« Il a droit à cette opinion, mais peut-être que s’il pouvait savoir que nous essayons d’arranger les choses ici et qu’il n’y a aucune excuse que nous soyons jeunes, nous avons le talent ici et nous allons baisser la tête et travailler.

« S’il veut venir nous donner un coup de main et nous montrer un peu de leadership et nous aider à être de meilleurs joueurs, il est plus que bienvenu. »

Après avoir entendu parler de l’apparition de Lodge dans les médias, Tallis a eu une réponse simple mais brutale lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait et aiderait son ancienne équipe.

« Non … aucune chance », a déclaré Tallis à Triple M.

« Ils ont fait leur lit, ils peuvent s’y allonger. »