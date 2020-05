Les Broncos de Brisbane espèrent ajouter l’ancienne star des Marrons sans pitié Ben Te’o

La perte des Super Rugby des Sunwolves semble être le gain des Broncos alors que la centrale de la NRL accélère ses plans pour attaquer ses stocks de joueurs.

Après avoir déchargé le vétéran de la prostituée Andrew McCullough à Newcastle, Brisbane pense à l’extérieur de la place dans le but d’ajouter plus d’expérience à son groupe d’attaquants en plein essor.

L’accord de Ben Te’o, la star de Cross-Code, avec l’équipe japonaise est désormais nul suite à la décision de ne pas les faire participer à la compétition de Super Rugby redémarrée le mois prochain.

L’ancienne star des Marrons pourrait faire partie de l’équipe des Broncos d’ici quelques semaines et est actuellement à Brisbane sans club.

Andrew McCullough a rejoint les Chevaliers. (Getty)

L’ex-star des Broncos et des Souths s’est récemment entraîné avec des joueurs de réadaptation au siège du club, et l’entraîneur de Brisbane, Anthony Seibold, a confirmé son intérêt pour The Courier Mail.

Cependant, le vainqueur du Premier ministre Rabbitohs 2014 devra baisser son prix s’il veut devenir officiel.

« Bien sûr (je suis intéressé), Ben Te’o a joué au plus haut niveau », a déclaré Seibold.

« La réalité, c’est qu’il n’a plus joué au rugby depuis 2014. Je ne sais pas si c’est quelque chose que Ben veut faire. »

« Il s’entraîne à sa demande avec quelques-uns de nos jeunes gars de l’autre côté de la route pour rester actif parce qu’il a un contrat avec les Sunwolves.

« Si Ben veut jouer pour les Broncos et avoir une conversation avec le club… il est évidemment un joueur très expérimenté.

« Nous ne sommes pas pressés de combler les lacunes. Nous n’avons pas pris la décision de laisser Macca faire venir un autre joueur.

Ben Te’o avec l’entraîneur anglais Eddie Jones. (Getty)

« Nous n’allons pas dépenser beaucoup d’argent. Si nous devons en ajouter un ou deux à notre équipe, ce seront des contrats au salaire minimum. »

La chance pour McCullough de jouer au football régulier de la LNR cette année était trop bonne pour la refuser aux Knights.

Avec le talonneur de Newcastle Jayden Brailey absent pour la saison avec une grave blessure au genou, l’ancien râteau des Broncos a la possibilité de commencer avec le maillot n ° 9.

Seibold ne pouvait garantir que McCullough serait en avance sur Jake Turpin dans le tableau des profondeurs d’accrochage et est heureux d’avoir trouvé une autre maison dans la LNR.

« C’est une très bonne occasion pour Macca de descendre chez les Chevaliers », a déclaré Seibold.

« Nous avons porté Macca sur le banc les deux premiers matchs, mais à l’avenir, il allait être une proposition de semaine en semaine.

« Cela permet à Macca d’aller jouer un certain temps dans la LNR et pour nous de développer davantage Cory Paix. »