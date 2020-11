Les Britanniques sont les derniers à adopter les nouvelles technologies et les plus réticents à les mettre à niveau

Les Britanniques sont parmi les pays les moins susceptibles d’adopter les nouvelles technologies et de remplacer leurs gadgets existants, a révélé une étude sur les habitudes de consommation mondiales.À peine 4% des Britanniques se décrivent comme étant activement à la recherche de nouveaux appareils et services, tandis qu’un autre 7% ont déclaré qu’ils souhaitaient essayer de nouveaux produits dès qu’ils seraient disponibles, selon une étude de YouGov. Au total, 40% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles aimaient soit acheter de nouveaux produits après avoir été absentes pendant un certain temps (19%), soit n’achetaient des appareils que lorsqu’ils les aimaient vraiment (21%). la moitié (49%) des répondants n’ont remplacé leurs appareils et autres appareils que lorsqu’ils sont tombés en panne ou ont mal tourné, tombant dans la catégorie des «retardataires». de 35%, tirée de plus de 370000 entretiens que YouGov a menés dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique.Les Britanniques sont également relativement prudents quant à l’adoption de nouvelles technologies, selon la recherche (Photo: Paul Thomas / Bloomberg via Getty) plus forte proportion de retardataires dans les 25 territoires, suivie de plus près par 42% au Canada et au Danemark et 41% en Espagne. a combiné 18 pour cent des répondants, contre 11 pour cent en Grande-Bretagne, 14 pour cent en Allemagne et 19 pour cent en France. La Suède comptait le plus grand nombre d’adeptes dévoués d’Europe, avec un total de 21%. Lire la suite Énumérer les références vertes des smartphones dans les « passeports de produits » pour lutter contre la crise des déchets électroniques au Royaume-Uni, exhorte la charité Alors que l’enthousiasme pour les nouvelles technologies était particulièrement élevé en Inde (49%) et en Indonésie (31%), il était Le Japon, où seulement 8% recherchaient activement ou étaient «toujours désireux» d’essayer les produits dès leur arrivée sur les tablettes.Jeunes acheteurs masculins Les adeptes de la technologie britanniques sont extrêmement jeunes, hommes et aisés, la majorité étant âgés entre 18 et 34 ans, alors que les consommateurs qui tardent à remplacer leurs appareils jusqu’à ce qu’ils se cassent ont tendance à être plus âgés – plus de la moitié (53%) ont plus de 55 ans. «Plus d’un quart des premiers utilisateurs britanniques ont entre 250 £ et 750 £ de revenu disponible par mois, ce qui en fait un groupe de consommateurs lucratif », a déclaré Russell Feldman, directeur de la recherche numérique, médias et technologie chez YouGov.