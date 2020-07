Les Britanniques qui travaillent avaient moins de temps pour les loisirs, mais la pandémie de Covid-19 change notre équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Pendant 23 ans, la vie professionnelle de Richard Ramsey a eu le même rythme essentiel, qui sera familier aux employés de bureau du monde entier. Les heures changeaient, la paie changeait, parfois le travail changeait. Mais il montait toujours dans une voiture le matin, passait 30 à 40 minutes à ramper dans le bureau, dans le centre de Belfast, et revenait de la même manière chaque soir, prêt à dormir et à recommencer. Ses collègues de l’Ulster Bank ont ​​commencé à travailler avec plus de souplesse ces dernières années. Mais, en tant qu’économiste en chef, il a supposé que le bureau était le seul endroit où il pouvait travailler: il devait être proche de son terminal Bloomberg bien-aimé. En mars, lorsque Covid-19 a commencé à se répandre rapidement en Grande-Bretagne, tout le monde au siège de la banque, comme des millions d’autres employés de bureau britanniques, a été renvoyé chez lui. M. Ramsey a connu des «problèmes de démarrage» pendant une semaine, mais il a rapidement reproduit la configuration de son bureau. Lorsque le bureau rouvrira, il restera principalement à la maison, peut-être une ou deux fois par semaine pour des réunions. Il manque la camaraderie du bureau, mais cela l’emporte sur le temps qu’il économise sur les déplacements et la flexibilité de promener le chien à l’heure du déjeuner. «Cela ne va pas redevenir comme avant», dit-il. Les travailleurs du monde entier trouvent difficile de jongler avec les exigences concurrentes du travail, de la famille et de la vie sociale. Mais les preuves suggèrent que les Britanniques trouvent cela plus délicat que la plupart de leurs homologues européens. Selon un indice produit par l’OCDE, un Britannique typique passe environ une heure par jour de moins à dormir ou à loisir que les travailleurs de pays européens comparables. Et 12 pour cent d’entre eux travaillent plus de 50 heures par semaine – une proportion plus élevée qu’en Amérique et près de trois fois plus qu’en Allemagne. Malgré tout ce travail, la productivité de la Grande-Bretagne est à la traîne par rapport à ses concurrents. Le bulletin d’information a coupé le bruit La pandémie a renversé ces normes. Des millions d’employés ont été mis en congé; des milliers de licenciements sont annoncés chaque semaine. Mais même la majorité de ceux qui ont conservé leur emploi le font à différents endroits et de différentes manières. Le 10 juillet, Boris Johnson a commencé à encourager les travailleurs à retourner dans leurs bureaux, en partie pour relancer la demande en chute libre d’entreprises qui dépendent d’anciennes habitudes de travail, comme les sandwicheries. Selon un sondage YouGov publié en mai par Skillcast, une entreprise de formation à la conformité, les deux tiers des Britanniques aimeraient continuer à le faire, au moins de temps en temps. Une étude menée par la Commission européenne en 2018 a révélé que si la Grande-Bretagne compte parmi la part la plus élevée d'Europe de travailleurs souhaitant travailler selon des horaires flexibles ou à domicile, un cinquième des travailleurs qui disposaient de cette option n'en avait jamais fait usage. cela était découragé par les gestionnaires ou serait perçu négativement par les collègues. Dans de nombreux cas, ils avaient raison. «Nous avons essayé d’être flexibles», explique Mark Read, directeur général de WPP, un géant de la publicité. «Mais les cadres supérieurs avaient le sentiment que les gens ne travaillaient pas vraiment lorsqu’ils travaillaient à domicile.» En savoir plus Coronavirus au Royaume-Uni: les employés sont « encouragés » à retourner sur leur lieu de travail à partir d’août Lockdown a rapidement changé la donne. La majorité des employés de bureau ont passé les quatre derniers mois exclusivement à la maison et, selon le sondage YouGov, plus des deux tiers d’entre eux pensent qu’ils peuvent être au moins aussi productifs qu’au bureau. Comme beaucoup de patrons, M. Read veut finalement introduire un modèle hybride, la plupart des employés travaillant quelques jours au bureau pour la collaboration et la camaraderie et certains à la maison. Mais, dit-il, «la question n ° 1 que l’on me pose dans tous nos [staff meetings] est «pouvons-nous travailler à distance ou de chez nous plus à l’avenir». La réponse va être «oui». » C’est en partie pour aider à retenir et attirer les employés et en partie parce que cela pourrait permettre à l’entreprise d’économiser une partie des quelque 650 millions de livres sterling qu’elle dépense chaque année en bureaux.Si un modèle aussi mixte est largement adopté, les travailleurs passeront beaucoup moins de temps dans le trafic. confitures ou sur les bus et les trains bondés. Les Britanniques passent plus de temps à se déplacer que les habitants de tout autre pays européen. Les Londoniens ont le pire – ils passent en moyenne une heure et 20 minutes par jour pour aller et revenir du travail, huit minutes de plus que le New-Yorkais moyen. S’ils travaillaient à domicile, ils gagneraient 297 heures par an, selon une analyse des statistiques officielles du Congrès des syndicats. S’ils dorment huit heures par jour, c’est 19 jours, soit trois semaines et demie de travail.Travail flexible Une enquête récente menée par Unilever, le groupe anglo-néerlandais de biens de consommation, a révélé que la moitié du personnel dans les pays où les bureaux rouvre encore envie de revenir (Photo: Lauren Hurley / PA Wire) Quel que soit le modèle qui émerge, ce ne sera pas une utopie. En effet, 38% des Britanniques estiment qu’il est plus difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée lorsqu’ils travaillent à distance. Les choses s’amélioreront probablement à mesure que les enfants retourneront à l’école, mais une minorité significative de travailleurs aura probablement des difficultés, en particulier les diplômés qui veulent apprendre sur le tas, ceux dont les maisons ne sont pas assez grandes pour rendre le travail agréable et les personnes qui vivent seules. Un chercheur de marché de 47 ans, qui vit seul, dit qu’il «s’ennuie stupide» à la maison. Il a désespérément envie de retourner travailler pour un «changement de décor». Un fossé entre les sexes se fait jour. Alors que 22% des hommes britanniques trouvent difficile de travailler à domicile, selon les statistiques officielles, seules 13% des femmes le font, mais les travailleurs votent déjà avec leurs pieds. Une récente enquête réalisée par Unilever, le groupe anglo-néerlandais de biens de consommation, a révélé que la moitié du personnel dans les pays où les bureaux rouvraient ne souhaitait pas encore rentrer. Seulement 8 pour cent voulaient retourner au bureau à temps plein; les autres ont dit qu’ils aimeraient venir un ou deux jours par semaine. «Dans cinq ans, si vous êtes un employeur qui essaie de mettre en œuvre une culture de bureau stricte, vous allez vraiment lutter pour le talent», prédit un fou de politique du travail. Maintenant qu’ils ont essayé le travail flexible, il est peu probable que les Britanniques y renoncent facilement. © THE ECONOMIST 2020

