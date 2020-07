Les Britanniques envisageant d’acheter un vélo électrique ou un scooter électrique mis en garde contre les batteries de recharge bon marché

Des millions de personnes devraient grimper sur un vélo ou un scooter électrique au lieu de s’entasser dans les bus et les trains au cours des prochains mois – ce qui pourrait avoir des conséquences explosives pour les consommateurs qui achètent des produits de qualité inférieure.L’organisme de bienfaisance Electrical Safety First (ESF) a émis un avertissement. à l’armée britannique grandissante de cyclistes et de cyclistes électriques au Royaume-Uni, les exhortant à éviter d’acheter des batteries rechargeables auprès de détaillants et de marchés en ligne peu recommandables.La location de scooters électriques est devenue légale sur les routes britanniques pour la première fois en juin alors que le gouvernement cherchait des moyens En vertu de la nouvelle réglementation autorisant les essais de location de scooters électriques en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, les véhicules motorisés sont interdits sur les trottoirs, avec une limite de vitesse de 15,5 mph, et il est conseillé aux coureurs de porter des casques Marchandises dangereuses Une enquête menée par l’ESF auprès de plus de 3000 personnes a révélé que plus d’un répondant sur sept prévoyait d’acheter un e-bike ou e-scooter, soit l’équivalent de plus de sept millions de personnes.De ce groupe, une personne sur trois a déclaré qu’elle achèterait un pack de chargement de batterie pour son vélo électrique ou son scooter électrique sur un marché en ligne, les laissant risque d’imitations de qualité inférieure et dangereuses », selon l’ESF. Les vélos électriques et les scooters électriques sont alimentés par des batteries lithium-ion, chargées à partir d’une prise secteur. L’utilisation d’une batterie bon marché et de mauvaise qualité peut provoquer des incendies et entraîner des blessures. En savoir plus Les scooters électriques représentent un danger pour les personnes aveugles et malvoyantes, les députés sont avertis: «Risque grave pour la vie» «À mesure que le transport personnel évolue, nous devenons de plus en plus dépendants de l’électricité et les consommateurs doivent se méfier des risques encourus», a déclaré Martyn Allen, directeur technique de l’ESF. «Des articles tels que les vélos électriques et les scooters électriques sont alimentés par des batteries au lithium-ion et devront être rechargés pendant de longues périodes. Les versions inférieures à la norme de ces batteries peuvent constituer un grave danger pour la vie en cas de panne », a-t-il ajouté.« Où vous achetez vos batteries et chargeurs [from] est tout aussi important que le vélo ou le scooter lui-même. Avec autant de prêts à acheter un vélo ou un scooter électrique cette année, les consommateurs doivent faire preuve de prudence quant à la personne auprès de laquelle ils achètent. »

