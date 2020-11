Les Brésiliens pleurent la mort de la rivale argentine Maradona – Football

Le Brésil et l’Argentine sont depuis longtemps rivaux pour la suprématie du football en Amérique du Sud, et les Brésiliens considèrent naturellement leur propre Pelé comme le meilleur footballeur de l’histoire. Mais ils mettent de côté l’argument pour pleurer la mort de la superstar argentine Diego Maradona.

Les anciens présidents, l’auteur Paulo Coelho et d’anciens concurrents figuraient parmi les Brésiliens rendant hommage à Maradona pour son influence sur le jeu et son charisme hors du terrain. Les journaux brésiliens qui ne mettaient le sport en tête des journaux que lorsque l’équipe nationale remportait une Coupe du monde ont vu la mort de Maradona à ce poste jeudi.

Une peinture murale de Maradona a même été peinte sur un mur de la favela de Vila Cruzeiro à Rio de Janeiro, un honneur que les Brésiliens fiers et férus de football accordent rarement, voire jamais, aux étrangers.

«Il a été un exemple de persévérance et de persévérance parce qu’il a grandi en tant qu’être humain», a déclaré le graffeur Angelo Campos, qui a peint un Maradona énergique dans une chemise bleue sous une inscription portant son surnom, «El Pibe de Oro» (le Golden Kid). «Il a terminé sa vie en tant qu’être humain parce qu’il s’est battu pour surmonter ses problèmes.»

Maradona souffrait de dépendance à la drogue et à l’alcool, ce qui a conduit pendant de nombreuses années les fans brésiliens à chanter pour se moquer du héros argentin et de ses fans inconditionnels. Mais pas maintenant.

La Neo Quimica Arena de Sao Paulo a affiché une image triomphante de Maradona sur un écran géant près de son entrée principale. C’est le même stade où la plupart des supporters brésiliens ont applaudi contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2014 contre la Hollande. L’Argentine a gagné aux tirs au but mais a perdu la finale contre l’Allemagne 1-0.

Tous les clubs brésiliens de premier plan ont rendu hommage, y compris Santos, où Pelé a joué presque toute sa carrière.

Le respect des Brésiliens pour Maradona apparaît également dans une statistique curieuse – le nom espagnol Diego était l’un des noms les plus choisis pour les garçons dans ce pays de langue portugaise en 1990, l’année où l’Argentine a battu le Brésil 1-0 à la Coupe du monde. Plus de 180 000 enfants brésiliens portent le nom de Maradona cette année-là.

La victoire de 1990 était la seule victoire de Maradona contre le Brésil en six matches. Il a perdu trois fois contre le rival de l’Argentine, le plus amer de la Coupe du monde 1982. Le jeune Maradona, qui était déjà considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs du monde, a été expulsé dans les dernières minutes du match après une faute et l’Argentin a avoué plus tard qu’il avait également voulu frapper le joueur brésilien Paulo Roberto Falcão parce que de la rivalité.

Falcão a déclaré jeudi qu’il ne se souvenait pas que Maradona avait dit cela.

«Avec le ballon, il était un Dieu. Sans le ballon, il était humain », a déclaré Falcão sur ses réseaux sociaux.

Maradona était un visiteur fréquent des festivités du carnaval au Brésil, a fait des publicités pour des entreprises locales et a joué un match de charité à Rio de Janeiro organisé par un autre grand footballeur, Zico.

En 1998, un an après sa retraite, Maradona s’est présenté au défilé du carnaval de Rio, qu’il a qualifié de plus beau spectacle du monde.

«J’aimerais me sentir brésilienne», a alors déclaré Maradona.

Le joueur brésilien Careca a joué avec Maradona à Naples dans la ligue italienne et était l’un de ses amis les plus proches.

« Au début de sa carrière, il était un peu amer contre le Brésil, mais je pense qu’avec le temps, il a été adouci par moi et par d’autres qu’il a appris à connaître », a déclaré Careca à une radio locale. «Il a ensuite vu les Brésiliens l’aimer après la Coupe du monde 1986. Les Brésiliens adorent les joueurs de dribble, peu importe d’où ils viennent.

Malgré la rivalité nationale, Maradona a souvent exprimé sa vénération pour le jeu de Roberto Rivelino, un joueur de l’équipe brésilienne qui a remporté la Coupe du monde 1970 et qui était connu pour ses dribbles courts et ses tirs puissants.

Rivelino a déploré la mort de Maradona dans un message sur les réseaux sociaux qui comprenait une photo de l’Argentine tenant un maillot du Brésil qu’il avait dédicacé.

«Nous avons perdu l’un des meilleurs joueurs du monde», a écrit Rivelino. «Et une personne spéciale dans ma vie.»