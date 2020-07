Les boutons de jeu de Pewdiepie sont vendus sur eBay – JackSucksAtLife achète sa mallette d’abonné de 100 m! – .

Les souvenirs YouTube de Pewdiepie se vendent par milliers sur eBay après s’être débarrassé de nombreux objets matérialistes.

Avec plus de 100 millions d’abonnés, Pewdiepie est désormais le deuxième YouTuber le plus abonné au monde. Et bien que cela puisse être une réalisation incroyable, cela comporte également ses inconvénients.

Un grand être, l’intimité. Être une grande star des médias sociaux et mettre toute sa vie en ligne signifie souvent que votre vie privée est compromise, ce qui est exactement ce qui est arrivé à Pewdiepie.

Après avoir fait cambrioler sa maison, Pewdiepie s’est débarrassé de beaucoup de ses souvenirs YouTube, et maintenant il est vendu sur eBay pour des milliers! Et un YouTuber JackSucksAtLife vient d’entrer en possession de quelque chose d’assez incroyable.

Photo par Vincent Sandoval / WireImage

Pewdiepie s’est fait voler en décembre

En décembre, la maison de Felix et Marzia a été cambriolée, les voleurs auraient volé 90% de leurs objets de valeur.

Marzie a consulté sa page Instagram de 7,8 millions d’abonnés et a déclaré: «» Je sais que c’est très matérialiste et que je devrais être satisfaite de ce qu’il me reste / j’ai. Mais je ne peux pas cacher le choc et la tristesse de tout avoir été enlevé, juste comme ça.

Le couple vit à Brighton, au Royaume-Uni, mais Pewdiepie a révélé dans une vidéo YouTube que c’était en fait la maison qu’ils possédaient également au Japon qui avait été volée.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Après cela, ils se sont débarrassés de beaucoup de leurs affaires

En tant que deuxième YouTuber le plus suivi au monde avec plus de 100 millions d’abonnés, Pewdiepie a toujours eu des problèmes de confidentialité.

En conséquence, après l’effraction, il a décidé de se débarrasser de beaucoup de ses affaires matérialistes dans sa maison, les jetant simplement et vivant un style de vie beaucoup plus petit et plus simple.

Selon Keemstar, il a également commencé à donner des souvenirs YouTube tels que des boutons de lecture et des récompenses.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

le fait que pewdiepie ait jeté son bouton de lecture de 10 m, son coffre de bouton de lecture de 100 m, etc. est époustouflant pour moi. ils revendent sur ebay depuis des milliers – ohb / controller (@ohbfn) 22 juillet 2020

Les gens ont commencé à trouver ces objets et à les mettre sur eBay

Ensuite, les gens ont commencé à trouver ces objets chez lui et à les vendre sur eBay pour des milliers de livres.

Même son bouton de lecture de 100 millions d’abonnés aurait été mis en vente sur eBay et vendu à une personne mystérieuse.

Keemstar a même révélé dans sa nouvelle vidéo Drama Alert qu’il était désormais propriétaire du bouton de lecture de 10 millions d’abonnés de Pewdiepie. Il a déclaré: « Je collectionne beaucoup d’artefacts YouTube, et je devais simplement mettre la main dessus. »

Il dit que Pewdiepie est le bienvenu pour le récupérer s’il le veut, mais sinon, il envisage de créer un musée YouTube à l’avenir où il sera exposé.

JackSucksAtLife a maintenant la mallette à bouton de lecture de 100 m

Et maintenant, il y a une autre mise à jour dans le drame du bouton de lecture Pewdiepie.

YouTuber JackSucksAtLife vient de révéler qu’il possède désormais la mallette dans laquelle la plaque des 100 millions d’abonnés de Pewdiepie est entrée.

Il a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée: « J’ai trouvé le coffre à boutons de lecture 100 Mill Diamond de Pewdiepie sur eBay. »

À l’heure actuelle, sur YouTube, il n’y a que deux chaînes YouTube avec 100 millions d’abonnés, Pewdiepie et T-Series, donc en tant que personne qui aimait collectionner des souvenirs YouTube, Jack est très heureux de le posséder.

Il révèle que le vendeur eBay l’a répertorié pour 145 999 £, mais ce n’était pas réaliste et il l’a finalement acheté pour 1 500 £.

Dans d’autres nouvelles, le drame de Rachel Hollis a expliqué: Pourquoi les fans sont en colère contre les demandes de divorce et de plagiat!

Partager : Tweet