Entre visites guidées et thématiques, cinéma et concert, les bons plans à Strasbourg pour ce weekend du 20 juin sont proposés dans cet article pour le plus grand bien des amoureux de la ville ou encore les personnes à la recherche d’idées de sorties.

Crise sanitaire oblige, la plupart des évènements traditionnels autour de la fête de la musique se sont vu leur organisation annulée. De leur côté, les mélomanes tentent de trouver des alternatives intéressantes pour orchestrer à leur façon, mais surtout du mieux que possible, la journée du dimanche 21 juin. Autrement, on peut aussi organiser ce weekend de manière à ce qu’elles soient plus enrichissantes en optant pour les bons plans à Strasbourg suivants.

Que faire à Strasbourg ce weekend ?

La quatrième ville cyclable du monde est un endroit où les Français aiment y venir et y séjourner. Dans ce berceau de l’hymne national, et durant cette période de post-déconfinement, les activités à faire pour le weekend du 20 juin ne manquent pas. À l’approche de ces journées d’été pendant lesquelles on recherche des expériences insolites et des sensations fortes, voici des idées de sorties à méditer, un programme assez inédit et aléatoire, dans la Capitale de l’Europe, autrement dit à Strasbourg.

Visites guidées et thématiques à Strasbourg

Lorsqu’on habite Stras et qu’on souhaite devenir un Strasbourgeois pour de bon, on doit consciencieusement connaitre la ville et ses différents coins de rue. Ce weekend serait sans doute l’occasion de l’être vraiment en découvrant « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France ». Cette visite guidée pour aujourd’hui et demain est organisée par l’Office du tourisme. Un rendez-vous parfait pour (re)découvrir les charmes de la capitale alsacienne et de ses lieux emblématiques.

« Les institutions européennes » se présentent par ailleurs comme une sortie assez particulière pour connaitre l’enjeu européen de Strasbourg. Cette visite thématique du quartier européen reflète parfaitement la raison pour laquelle elle est la deuxième ville diplomatique de France. Aussi, l’après-midi du 20 juin sera enrichissante avec « Les différentes techniques et supports du Street Art », une sortie abordant avec humour cet ouvrage. Autrement, « Le Judaïsme à Strasbourg », au programme du lendemain, intéressera sûrement les adeptes d’histoire, de culture et de civilisation.

Sorties autour de la fête de la musique

Pour célébrer comme il se doit cette date, la Chorale Lomir Zingen invite le public au théâtre de « La Choucrouterie » pour assister gratuitement aux deux représentations du « Yiddish Cabaret ». Alliant prière et fête de la musique, le « Culte musical » est idéal pour passer son dimanche à la paroisse Sainte Aurélie de Strasbourg. Ceux qui souhaitent célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven peuvent regarder le concert de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg au pied de la Cathédrale, ou sur leur canapé depuis ARTE.

Dans un même contexte, mais plutôt dans un autre style, le « Kansas of Elsass & de Gang » appelle tous les amateurs du genre rock & Roll à les accompagner dans la soirée du samedi, durant leur concert, à 20 h 30. Cet évènement organisé par la Maison Bleue apportera probablement une touche inédite au weekend du 20 juin. Sur les 300 places disponibles, le groupe invite tous les adeptes du style affirmé ou décalé.

Un programme cinéma pour la famille

« CinéDjango : Les Aristochats » tombent parfaitement dans la fête de la musique. Cette projection compte prendre un malin plaisir à faire découvrir à la nouvelle génération les nouvelles aventures de Madame de Bonnefamille et de ses adorables chats. Cette animation qui sera diffusée dans la soirée du dimanche à l’espace Django Reinhardt est en effet un rendez-vous à ne pas manquer, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Autrement dit, elle apportera un côté familier à la fête des Pères.