Les bijoux Orwell de Sara Sallam déjouent la technologie de surveillance invasive

La créatrice de Brooklyn, Sara Sallam, a imaginé une collection de bijoux et d’accessoires pour protéger le porteur de la surveillance basée sur la technologie sans cacher ses caractéristiques. Tirant son nom de George Orwell, auteur du roman dystopique 1984, le projet de Sallam comprend trois bijoux portés sur le visage, la poitrine et les pieds. Chacun des dispositifs portables travaille à protéger l’identité de l’utilisateur contre la technologie de reconnaissance faciale, de détection des battements cardiaques ou de suivi de la marche tout en restant visuellement attrayant. « Il existe plusieurs solutions à ces technologies de suivi créées par des concepteurs et des ingénieurs avec divers succès, mais le plus obscur ou changer l’apparence de l’utilisateur au point de grotesque « , a déclaré le diplômé de l’Université d’État des Appalaches à Dezeen. » Je voulais créer des objets pour un avenir orwellien où cette surveillance est monnaie courante, et en tant que telle, la forme doit faire appel au sens de l’esthétique des gens tout en permettant au porteur d’être identifiable aux personnes qui les entourent. » uld ont un effet ondulé qui rappelle la perle. Sallam a choisi cette finition comme référence aux bijoux Lover’s Eye, des peintures miniatures populaires dans les années 1700 qui présentaient un œil, souvent entouré de perles.Les bijoux visent à offrir une solution et à échapper à la présence croissante de la surveillance dans les pays du monde entier, qui peut être utilisé comme une méthode de contrôle de l’Etat. « L’ascension rampante de cette technologie est souvent négligée, mais ce type de surveillance injustifiée constitue une menace pour nos libertés personnelles », a déclaré Sallam à Dezeen. Le masque anti-IA d’Ewa Nowak protège les porteurs de la surveillance de masse « La reconnaissance faciale est en train de devenir un autre outil de notre police hyper-militarisée et identifie à tort les personnes de couleur jusqu’à 100 fois le montant qu’elle identifie à tort les blancs. » « Plus récemment, utilisé pour identifier et arrêter les manifestants, le FBI demandant notamment des photos et des vidéos des manifestations de Black Lives Matter qui balayent actuellement le pays « , a-t-elle poursuivi. » Avec l’expansion rapide de cette technologie, la question n’est pas de savoir si cette technologie jouera un rôle important. un rôle énorme dans l’avenir de nos sociétés – mais à quoi cela ressemblera-t-il quand il le sera? « Sallam a développé son projet en tant que suivi du masque anti-IA Incognito d’Ewa Nowak. Le concepteur a apprécié la belle conception du masque, mais a remarqué que la technologie de suivi avait évolué si rapidement que le masque n’était plus efficace contre certains types de reconnaissance, notamment Amazon Rekognition – le logiciel de reconnaissance faciale le plus couramment utilisé par la police américaine. était destiné uniquement à tromper la technologie de l’IA de Facebook, Sallam voulait toujours créer une forme plus mise à jour de la bijouterie anti-suivi.Impossible de faire des prototypes physiques de ses créations lorsque son université a fermé ses portes en raison d’un coronavirus, Sallam a créé numériquement chacun à l’aide d’un scanner 3D et divers programmes de modélisation et de rendu 3D. Les bijoux faciaux fonctionnent de trois façons. Premièrement, en obscurcissant la géométrie faciale clé – la zone où le nez et les sourcils se rencontrent et le menton – et deuxièmement en diminuant la symétrie faciale, elle modifie également le paysage facial du porteur via son matériau hautement réfléchissant, qui déforme les motifs de lumière et d’obscurité à travers le visage. Les accessoires pour le Paranoid utilisent de fausses données pour empêcher vos appareils de vous espionner. Lors d’un test contre Amazon Rekognition, la pièce faciale de Sallam a abaissé le « taux de confiance » du logiciel pour identifier quelqu’un de zéro à 92%. « L’objectif était de baisser le taux de confiance à 90%, car tout ce qui est inférieur à 99% ne peut pas être utilisé devant les tribunaux conformément aux lois américaines) « , a-t-elle expliqué. appartenant au ministère de la Défense, qui utilise des lasers pour détecter le rythme cardiaque à la surface de la peau. « On ne sait pas encore grand chose de cette technologie, mais elle peut actuellement être dissuadée par le port de vêtements épais », a déclaré Sallam. « Mais en anticipant de nouvelles avancées rapides, j’ai créé une pièce légère qui couvre les zones de peau les plus sensibles où les lasers pourraient accélérer le rythme cardiaque. » Décrit par Sallam comme une pièce d’armure, le bijou de poitrine a été conçu avec la forme d’un traditionnel plastron tout en ayant l’air suffisamment « non combatif » pour un usage quotidien.L’accessoire de chaussure final fonctionne en interrompant la technologie de reconnaissance de la marche, qui, selon Sallam, a un taux de précision de 80% pour identifier un individu.Elle s’est inspirée de « la plus vieille astuce du livre « de placer un caillou dans votre chaussure. Conçu pour être porté sur un pied, le design fonctionne en soulevant la boule de votre pied juste assez pour interrompre la symétrie bipède.Il est conçu avec une modularité qui lui permet de passer d’un pied à l’autre pour éviter de forcer d’un côté de Salam n’est pas le seul designer à créer des objets en réponse à l’utilisation croissante de la surveillance.Katja Trinkwalder et Pia-Marie Stute ont développé une série d’accessoires complémentaires qui utilisent de fausses données pour empêcher vos appareils de vous espionner, tout en La start-up américaine Winston Privacy a créé un filtre matériel pour donner aux gens le contrôle de leur vie privée en ligne. La photographie est de Jesse Maltby.